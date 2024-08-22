Ekonomik gelişmelerle metaller yükseldi

Bakır fiyatları, düşen metal stokları, olası ABD ekonomik durgunluğuna ilişkin endişelerin azalması ve Çin'de talebin iyileşme belirtileri göstermesiyle desteklenerek yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.51'de yüzde 0,2 düşüşle 9.281 dolar/tona çıktı. Kontrat erken saatte 9.232 dolar/tonu görmüştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, yüzde 0,4 artışla 74.000 yuan/tona (10.375,48 dolar) yükseldi.

Analistler, makroekonomik tablonun yakın zamanda korkulduğu kadar kasvetli görünmediğini belirterek temeller de iyileşme belirtileri gösterdiğine vurgu yaptı.

Bu ayın başlarında, yaklaşan bir ABD resesyonu korkusu LME'de bakır fiyatını mart ayından bu yana en düşük seviyesi olan 8.714 dolar/tona düşürdü. Ancak daha ucuz metal fiyatı fiziki talebi artırdı ve daha olumlu ABD verileri yakın zamanda sert bir inişle ilgili endişeleri hafifletti.

Analistlere göre üretimde talep bakır ve alüminyum için iyileşme belirtileri gösteriyor.

SHFE'de bakır stokları geçen hafta yüzde 8 düştü, geçen yılın aralık ayından bu yana en büyük haftalık düşüş oldu. LME'de stoklar yakın zamanda azaldı.

SHFE'de çinko, yüzde 1,7 artışla 18 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 23.780 yuan/tona kadar yükseldi. LME'de çinko, 17 Temmuz'dan bu yana görülmemiş bir seviye olan 2.870 dolar/tona kadar yükseldi.

Bloomberg dün, konsantre arzının sıkılaşmasının spot işleme ücretlerini negatif bölgeye zorlamasının ardından Çinli çinko izabe tesislerinin olası üretim kesintilerini görüştüğünü bildirdi.

Demir cevheri, yeni Çin emlak desteğiyle kazanımlarını sürdürdü

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in emlak sektörüne yeni destek ve çelik üreticileri arasındaki artan marjlarla desteklenen kazanımlarını sürdürdü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, seansın başlarında 747 yuan/tona kadar yükseldikten sonra sabah işlemlerini yüzde 1,51 artışla 738 yuan/ton (103,46 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontratın üst üste dördüncü seansta yükselmesi bekleniyor ve dün yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Singapur Borsası'nda Eylül ayı demir cevheri, gün arasında 99,9 dolar/tonluk seviyeye ulaştıktan sonra, TSİ 06.34'te yüzde 0,41 artışla 98,7 dolar/tondan işlem gördü.

Ticari bankalar, Çin'in krizden etkilenen sektörüne likidite enjekte etmeyi amaçlayan "beyaz liste" programı kapsamında 5.392 gayrimenkul projesini onayladı ve finansman tutarı yaklaşık 1,4 trilyon yuan oldu.

Analistler, bunun çelik üreticileri arasındaki karlılığın artmasıyla birlikte piyasa duyarlılığını artırdığını söyledi.

Ayrıca, Çin'in devlet planlamacısı enerji geçişini desteklemek için ekipman yükseltmelerine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Ancak, bazı analistler fiyat toparlanmasının sürdürülebilirliği konusunda temkinli kaldı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 0,11 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik endeksi, daha yavaş bir tempoda olsa da genel olarak yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,41, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,46, paslanmaz çelik yüzde 0,33 yükselirken filmaşin yüzde 0,25 düştü.