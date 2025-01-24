Global ham çelik üretimi dünyada arttı Türkiye’de düştü

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel ham çelik üretiminin, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 144,5 milyon ton seviyesine çıktığını açıkladı.



Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 11,8 artışla 76,0 milyon ton oldu ve global artışta en fazla etkiyi yapan üretici oldu.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 9,5 artışla 13,6 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 1,1 düşüşle 6,9 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 2,4 düşüşle 6,7 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 8,6 düşüşle 5,7 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi yüzde 3,2 düşüşle 5,2 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 4,1 artışla 2,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üretimi ise yüzde 7,6 düşüşle 3,0 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

2024’te üretim düştü

2024 yılında global ham çelik üretimi yüzde 0,9 düşüşle 1 milyar 839,4 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'de üretim yüzde 1,7 düşüşle 1 milyar 5,1 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da yüzde 6,3 artışla 149,6 milyon ton oldu.

Türkiye üretimini yüzde 9,4 yukarı çekerek, en fazla oransal artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 36,9 milyon ton seviyesine çıktı.