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Demir fiyatları haftayı kazançla tamamlamaya hazırlanıyor

Dalian'da demir cevheri vadeli kontratları, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin artmasından endişe duyarken, Çin'de liman stoklarının düşmesinin de desteğiyle yükseldi ve haftalık bazda küçük bir kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Demir fiyatları haftayı kazançla tamamlamaya hazırlanıyor
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Dalian'da demir cevheri, Çin stoklarındaki düşüşle haftalık kazanca yöneldi. Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.20'de yüzde 0,25 artışla 803 yuan/ton (110,73 dolar) seviyesinden işlem gördü ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,38 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,71 artışla 104,45 dolar/ton oldu. Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,14 değer kaybetti.

Analistler, en büyük tüketici Çin'de denizaşırı sevkiyatların ve liman varışlarının azaldığını ve liman stoklarının düştüğünü belirtti.

Ayrıca, son iki ayın en büyük haftalık düşüşüne doğru ilerleyen zayıf ABD doları fiyatlara bir miktar destek sağladı. 

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,79 ve yüzde 2,33 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de zayıfladı. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,6, filmaşin yüzde 0,45 ve paslanmaz çelik yüzde 0,34 değer kaybetti.

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