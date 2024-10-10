LME'de bakır, Çin'in teşvik ipuçlarını beklerken toparlandı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 08.24'te yüzde 0,5 artışla 9.727 dolar/tona yükseldi. Kontrat bir önceki seansta Çin'in son teşvik açıklamasının yarattığı hayal kırıklığıyla 24 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Kasım vadeli bakır kontratı, yüzde 0,3 düşüşle 77.370 yuan/tona (10.949,15 dolar) geriledi ve Londra'daki gecelik kayıpları takip etti.

Fiyatlar, Çin'in beklentilerin altında kalan ve ayrıntılardan yoksun destekleyici önlemlerini açıklamaya başlamasından önce görülen seviyelere geri döndü.

Piyasa oyuncuları şimdi Çin Maliye Bakanlığı'nın cumartesi günü düzenleyeceği ve hükümetin mali teşvik planlarını detaylandırmasının beklendiği basın toplantısını bekliyor.

Talep darbe alabilir

Analistler, bakır talebinin son teşviklerden bir miktar destek bulmasını beklediklerini, ancak faiz indirimlerinin yarattığı iyimserlikle fiyatlar artmaya devam ederse, son kullanıcı oyuncular sipariş vermeyi erteleyebileceğinden talebin darbe alabileceğine dikkat çekti.

LME'de bakır fiyatları Eylül ayında yüzde 6,4 artarak Nisan ayından bu yana en iyi aylık kazancını elde ettikten sonra bu ay şimdiye kadar yüzde 1,6 geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 2.560 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 17.445 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 3.035 dolar/tondan, kalay yüzde 1,2 artışla 32.870 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 2.060 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 20.615 yuan/tondan, kalay yüzde 0,2 artışla 266.010 yuan/tondan, nikel yüzde 1,3 düşüşle 133.140 yuan/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 25.000 yuan/tondan ve kurşun yüzde 1,3 düşüşle 16.640 yuan/tondan işlem gördü.