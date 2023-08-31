İnşaat metrekare maliyet bedelleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, emlak vergisine esas teşkil edecek 2024 yılı bina metrekare (m2) normal inşaat maliyet bedellerini belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan emlak genel tebliğine göre, fabrika ve imalathane binaları m2 bedelleri 1., 2. ve 3. sınıf inşaat için sırasıyla ortalama; çelik karkas bina için 4,130, 2,577 ve 1,967 TL, betonarme karkas için 3,383 TL, 2,109 TL ve 1,512 TL olarak belirlendi.

Tebliğe göre, mesken binaları m2 bedelleri, lüks, 1., 2. ve 3 sınıf inşaat için sırasıyla ortalama; çelik ve karkas bina için 11,109 TL, 7,387 TL, 4,955 TL, 3,360 TL, betonarme karkas için 6,768 TL, 4,226 TL, 2,821 TL ve 1,998 TL olarak tespit edildi.

Diğer ticarethane ve işyerleri için m2 bedelleri ise lüks, 1., 2. ve 3. sınıf inşaat için sırasıyla ortalama; çelik ve karkas bina için 10,795 TL, 7,382 TL, 5,006 TL, 3,379 TL, betornarme karkas bina için 7,295 TL, 5,102 TL, 3,218 TL ve 2,341 TL şeklinde geçerli olacak.