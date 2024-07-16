Üniversiteyi kazananların yeni sınavı: Kiralık ev bulmak daha zor!

Sınav stresini atlatarak sonuçlarla sevinen gençler, bugün açıklanan YKS sonuçlarına göre tercih yapacak. Tercihler sonrasında şehir dışında okuyanlar için barınma telaşı başlayacak.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, son yıllarda hızla yükselen kiralar nedeniyle öğrenciler ve ailelerinin bütçeleri zorlanacak. Yüzde 25 kira zam sınırının sona ermesiyle öğrencilerin ev bulmakta daha da zorlanacağı görülüyor.

3 büyük şehir ile öğrenciler için diğer öne çıkan şehirlerde, yurt bulamayan öğrencilerin ev kiralamak için ne kadar bütçesi olması gerekiyor?

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin incelediği değişimlerde, yaklaşık 100 metrekare 2+1 evlerde ‘ortalama kiralar’ ne kadar oldu?

İstanbul’da öğrencilerin tercih ettiği ilçelerde kiralar ne kadar?

İstanbul’da öğrencilerin en çok tercih ettiği 9 ilçede, 100 metrekarelik 2+1 bir evin en uygun fiyatlı olduğu ilçe 20 bin lirayla Avcılar oluyor. Avcıları, 22-23 bin lirayla Anadolu yakasından Kartal ve Maltepe izliyor. Yine Avrupa yakasına geçildiğinde Şişli’de 30 bin lira, Beşiktaş, Kadıköy gibi daha merkezi bölgelerde de ortalama 35 bin lira kiralar göz çarpıyor.

Kira artışlarının son bir yılda yüzde 100’e yakın olduğu görülürken, son 3 yılda yüzde 980 değişim ise dikkat çekiyor.

Ankara’da okuyacak öğrencilerin tercih ettiği ilçelerde kiralar ne kadar?

Ankara da Türkiye’nin iyi üniversitelerinin bulunması nedeniyle öğrencilerin tercih ettiği şehirlerden biri olurken, öğrencilerin yoğun olduğu bölgeler Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100.Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu olarak öne çıkıyor.

Bu bölgelerde ortalama kira 14 bin TL’den başlarken, deprem sonrası şehre talebin yoğunlaşması kiraları artıran bir unsur olarak da görülüyor.

İzmir’i tercih eden öğrenciler için ortalama kiralar ne kadar?

İzmir’de öğrencilerin en yoğun olduğu bölgeler Buca, Bornova, Çiğli, Konak ve Balçova oluyor. Son bir yılda şehirde kiralar yüzde 90’dan fazla artarken, en uygun kira Buca’da 17 bin 500 TL’den başlarken, Bornova ve Balçova’da 24 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Öğrencilerin yoğun olduğu diğer şehirlerde kiralar ne kadar?

3 büyük şehir dışında Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri öğrencilerin yoğun olduğu şehirlerden olurken, 14 ilde 10 bin TL’nin altında kira olmadığı görülüyor. Kiralar, asgari ücreti aşarak 18 bin 750 TL’ye kadar çıkıyor.

“Yoğun taleple kiralarda yükseliş hız kesmeyecek”

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konutta arz-talep dengesinin henüz sağlanmadığına dikkat çekerken, yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle talebin de yüksek olacağına dikkat çekti. Öğrenciler, evlenenler, tayinler nedeniyle yaz aylarında talepte artışın kira bedellerine yansıyacağını belirten Maya, bu yıl öğrenciler ve ailelerinin daha çok zorlanabileceğini söyledi.

Ev kiralayacak öğrencilere önemli tavsiyeler

-Ev kiralarının şehrin daha dış bölgelerinde uygun olmasına ulaşım maliyetlerinin de ekleneceğini hesaba katmaları öneriliyor.

- Ev kiralarının yanında aidatı da hesaba katmak gerekiyor.

- Bütçesi yetenler için deprem riski nedeniyle eski evlerden uzak durmaları öneriliyor.

- Ev bulanların taşınmadan sözleşme yapmaları önemli bir husus olarak öner çıkıyor.

- Ev arkadaşı bulacaklar için de sözleşmeyi birlikte imzalamaları, aksi halde ev sahibi tarafından “alt kiralama” ile suçlanabilecekleri hatırlatılıyor.

- Tahliye taahhüdü imzalarken, eğitim süresini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Okul bitirme stresi yanına bir de ev stresini eklememek gerekiyor.