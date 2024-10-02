Enerji ve emlak sektörünün devine kayyım atandı, hisseler çakıldı

Enerji, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Işıklar Enerji ve Yapı Holding, son dönemde yönetim krizleriyle yatırımcıların gündemine oturmuştu. Şirketin yüzde 99.10’u halka açık olmasına rağmen, yalnızca yüzde 0.64 hisseye sahip yönetim kurulunun şirketi yönetmeye devam etmesi, son genel kurul toplantısında büyük tartışmalara neden olmuştu. 26 Mayıs 2024 itibarıyla görev süresi dolan yönetim kurulunun, hukuki süreci tamamlamadan görevine devam etmesi kayyum atanması taleplerini mahkemeye taşıdı.

Genel kurulda tehdit iddias: Çok fazla ateş etmekten kulağım az işitiyor

13 Eylül 2024 günü yapılan genel kurul toplantısında, iddialara göre Rıza Kutlu Işık, “Çok fazla ateş etmekten sol kulağım az işitiyor, kusura bakmayın” diyerek hissedarları tehdit etti.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Işıklar Enerji Yapı Holding’le ilgili davaya bakan İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, yönetim kurulunun süresinin sona ermiş olması ve şirket yönetim organlarının yeniden yapılandırılması ihtiyacı olduğunu gerekçe göstererek bağımsız denetçi Emine Leyla Kıyat’ı holdinge kayyım olarak atadı. Karar doğrultusunda şirket, yönetim kurulu ibra edilmediği gerekçesiyle olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalacak.

Hisseler çakıldı

2024’ün ilk 6 aylık bilançosunda 176 milyon 980 bin TL konsolide net zarar açıklayan Işıklar Enerji Yapı Holding’in Bist’teki hisseleri, kayyım kararının ardından dün tabandan işlem gördü. Hisseler bugün de negatif olarak açıldı.