Plastik sektörü duayeni Muammer Yüceler’i kaybetti

Türk Plastik Sektörünün Duayeni Muammer Yüceler, yaşama veda etti. 97 yaşında hayatını kaybeden Yüceler, ekonomiye katkıları kadar topluma hizmetleri ve sivil toplum örgütlerinde aldığı öncü rol ile de öne çıktı. Ülkemizin marka sivil toplum örgütlerinden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV), Kurucu-Onursal Başkanı olan Yüceler, iş tabanlı eğitim veren PAGEV meslek liselerinin kurulmasından, plastik sektörünün dünyaya açılmasını sağlayan uluslararası fuarcılığa kadar pek çok alanda plastik sektöründe ilklere imza atılmasında öncü rol aldı.

Türkiye’deki plastik endüstrisinin kurumsal yapıya kavuşmasını sağlayan PAGEV’in Kurucusu Yüceler hem şahsi hem de aile olarak endüstrinin gelişimine unutulmayacak katkılar sağladı. Yüceler’in yeri doldurulamayacak bir değer olduğunu söyleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Kurucu, Onursal Başkanımız Muammer Yüceler’in vefatı hepimizi derinden üzdü, bizler için büyük bir kayıp. PAGEV başta olmak üzere imzasını attığı pek çok Sivil Toplum Örgütünde hepimize örnek olacak başarılı çalışmalar icra etti. Ondan çok şey öğrendik. Bizlere hep şöyle derdi: Eğer İş insanı, sadece para kazanmak için çalışıyorsa O kişi yarım insandır , ancak sosyal işlerle de uğraşıp topluma faydalı olursa o zaman tam insan olur…”

97 yıla pek çok başarı sığdırdı

1928 yılında Sürmene’de dünyaya gelen Muammer Yüceler, küçük yaşta babasını kaybedince ailesinin sorumluluğunu omuzlanarak erken yaşta ticaret hayatına atıldı. 1955 yılında İstanbul’a yerleşen Yüceler, Türkiye’de plastik sektörüne giren 17. sanayici oldu. Yücel İş Plastik Sanayi, Difaş Diş Fırça Sanayi ve Sataş A.Ş. gibi önemli şirketlerin kurucusu olan Yüceler, plastik ambalajdan laboratuvar malzemelerine kadar pek çok alanda üretim gerçekleştirdi. Başarılı sanayici olmanın ötesinde, topluma fayda sunan sosyal sorumluluk alanında da önemli izler bıraktı. 1971’de Sürmene Yardımlaşma Derneği’ni, 1979’da ise Sürmene Vakfı’nı kurarak memleketi Sürmene’nin kalkınmasında büyük rol oynadı. Eğitim alanında binlerce öğrenciye burs sağladı, İstanbul’da 100 dükkânlık bir iş merkezi inşa ettirdi. Ayrıca Sürmene’de zihinsel engelliler okulu, otel, spor tesisleri ve sosyal yaşam alanlarını ilçeye kazandırdı.

PAGEV’i kurarak sektörün önünü açtı

Türk Plastik Sektörünün lokomotif sivil toplum örgütü olan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nı (PAGEV) kuran Muammer Yüceler,böylece plastik sektörünün gelişimini hızlandırdı. Öte yandan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER),PAKOP ve GEPOSB gibi sektör STK’larının da kurucusu olan Yüceler, Türkiye’de bugün 6.500’ü aşkın firmaya ulaşan plastik sanayisinin kurumsal yapıya kavuşmasında aktif rol oynadı.

Muammer Yüceler’in cenazesi, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.