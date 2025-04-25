Enerjisa’dan sektöründe bir ilk: Para puan kazandıran mobil cüzdan

Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış şirketi ve müşteri çözümleri şirketi olan Enerjisa Enerji, kullanıcı deneyimini sektörüne liderlik edecek yenilikçi çözümlerle geliştirmeye devam ediyor.Enerjisa, müşterilerinin işlemlerini 7/24 ev konforunda gerçekleştirebildiği mobil uygulamasının yeni eklentisi Mobil Cüzdan ile sektöründe bir ilke imza atıyor.

Mobil Cüzdan, Enerjisa müşterilerine yalnızca faturalarını ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda avantajlarla dolu bir alışveriş deneyimi de sunuyor.Enerjisa Mobil kullanıcılarına yeni deneyimler sunmayı amaçlayan Enerjisa, abonelik işlemlerinden elektrik faturası ödemeye, randevu almaktan başvuruya kadar tüm işlemleri kolayca tamamlama imkânı sunan Enerjisa Mobil Uygulamasına eklenen Mobil Cüzdan fonksiyonuyla kullanıcılarına alışverişin kazançlı ve keyifli dünyasını da açıyor.

Kendi sektöründeki ilk ve tek para puan sistemi

Mobil Cüzdan ile müşteriler, cüzdanlarına yükledikleri bakiye ile elektrik faturalarını saniyeler içerisinde ödüyor ve aynı zamanda anlaşmalı mağazalarda yaptıkları fiziksel alışverişlerden deanında iade sistemi sayesinde Enerjisa Para Puan kazanabiliyor. Bu yenilikçi para puan sisteminde 1 puan, 1 Türk Lirasına çevriliyor. Kazanılan puanlar,elektrik faturalarında veya anlaşmalı mağazalardaki alışverişlerde kullanılabiliyor. Kolayca yapılabilen bu işlemler, kullanıcılar için maksimum zaman tasarrufu sağlarken, pratik ve kazançlı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Tüm Enerjisa Mobil kullanıcıları, Cüzdan ikonuna tıklayarak birkaç adımda kolayca hesap oluşturabilir ve bu avantajlı dünyaya katılabilir.

Deneyimde mükemmelliği hedefleyen dijital hizmetler

Kullanıcı deneyimini iyileştirirken müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Teknoloji ve insan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ediyoruz. Enerjisa Mobil uygulaması ile müşterilerimiz, ödeme, abonelik ve tahliyeişlemlerinden, elektrik tüketimlerinin takibine kadar tüm süreçlerini evlerinin konforunda kolayca tamamlayabiliyor. Enerjisa Mobil’e eklediğimiz, sektörümüzde bir ilk olan Mobil Cüzdan fonksiyonu, kullanıcılarımıza yalnızca elektrik faturalarını ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda kazançlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.Anında iade sistemiyle desteklediğimiz bu yenilikçi özellik sayesinde müşterilerimiz, kazandıkları Para Puan ile hem tasarruf sağlıyor hem de sektörümüzde sınırları yeniden tanımlayan bir deneyim yaşıyor. Enerjisa olarak, dijitalleşen hizmetlerimizle kullanıcı deneyimini iyileştirirken, herkes için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz.” dedi.