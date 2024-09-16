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Francine Kasırgası petrol ve doğal gazı etkiledi

Francine Kasırgası ABD'nin Meksika Körfezi bölgesinde petrol ve doğal gaz üretimini aksattı.

Haber Merkezi
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Francine Kasırgası petrol ve doğal gazı etkiledi
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ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu (BSEE) Pazar günü yaptığı açıklamada, Francine Kasırgası sonrasında ABD’nin Meksika Körfezi federal sularındaki ham petrol üretiminin yaklaşık beşte birinin ve doğal gaz üretiminin %28’inin devre dışı kaldığını söyledi.

515 milyon fit küp doğalgaz üretimini durdurdu

Açık deniz enerji regülatörü olan BSEE’nin üretici raporlarına dayanarak yaptığı tahmine göre, enerji üreticileri Pazar günü Körfez sularında günde 338.690 varil petrol ve yaklaşık 515 milyon fit küp doğal gaz üretimini durdurdu. Francine’den kaynaklanan kümülatif açık deniz üretim kayıpları toplam 2.16 milyon varil ham petrol ve 4.635 milyar fit küp doğal gaz oldu.

BSEE, üreticilerden gelen raporlara atıfta bulunarak, Pazar günü hala 37 petrol ve gaz platformunun tahliye edildiğini, bunun Meksika Körfezi toplamının yaklaşık% 10’u olduğunu ve geçen hafta en yüksek seviyede tahliye edilen 171 açık deniz platformundan azaldığını söyledi.

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