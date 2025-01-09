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Kuveyt Türk'ten GES hamlesi: Isparta'da devreye alındı

Kuveyt Türk, Isparta'daki 133 dönümlük alanda kurulu 13,7 megavatlık güneş enerji santralini devreye aldı. Kuveyt Türk Türkiye genelindeki tüm şubelerinin elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyor.

Haber Merkezi
AA
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Kuveyt Türk'ten GES hamlesi: Isparta'da devreye alındı
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 Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, enerji santrali, Kuveyt Türk'ün genel müdürlük binası ve bankacılık üssü dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm şubelerinin elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini yenilenebilir enerjiden karşılayacak şekilde tasarlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

"Türkiye genelindeki tüm lokasyonlarımızın elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini bu santral üzerinden karşılıyoruz"

Uyan, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve karbon ayak izinin azaltılmasına büyük önem verdiklerini "Kurumsal stratejilerimiz arasında yer alan 'sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye öncülük etmek' hedefimiz doğrultusunda, Isparta ili sınırları içerisinde 133 dönümlük araziye kurulu 13,7 MWp gücündeki güneş enerji santralini devreye aldık. GES projemizle birlikte elde edeceğimiz yenilenebilir enerji sayesinde 21,3 gigavatt saat (GWh) elektriği temiz enerji kaynaklarından sağlayarak emisyonlarımızı ciddi miktarda azaltmayı hedefliyoruz. Türkiye genelindeki tüm lokasyonlarımızın elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini bu santral üzerinden karşılıyoruz. Sürdürülebilirliğin katılım finansın gereksinimlerinden olduğuna inanan bir kurum olarak bu alandaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. 

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