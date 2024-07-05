Sürdürülebilir İş Ödülleri, 11. yılında yeni kategorilerle geliyor

Sürdürülebilirlik alanında ilham verici başarıları ödüllendirmek üzere düzenlenen "Sürdürülebilir İş Ödülleri", bu yıl 11. kez aday projeleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Başvuruların 12 Haziran'a kadar devam edeceği süreçte, Türkiye'nin en güçlü jürisi, alanında uzman akademisyenler ve lider isimlerden oluşan 51 kişilik ekip, geleceğe yön veren sürdürülebilir girişimleri değerlendirecek.

Bu yıl eklenen iki yeni kategori, özellikle teknolojik ve stratejik yenilikleri teşvik ediyor.

Günümüzde teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik çabalarını destekleyen önemli bir araç haline gelmiştir. Teknolojinin sağladığı veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yenilikler, işletmelerin kaynak kullanımını optimize etmesine, atık yönetimini iyileştirmesine ve çevresel etkilerini azaltmasına olanak tanır. Ayrıca, yeşil enerji kaynaklarının kullanımı ve karbon emisyonlarının izlenmesi gibi alanlarda teknoloji, sürdürülebilirlik çabalarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu nedenle, teknoloji ve sürdürülebilirlik bir arada olmalıdır çünkü teknoloji, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için güçlü bir itici güçtür ve işletmelere daha etkili çözümler sunarak, işletmelerin sürdürülebilirlik yolculuklarını hızlandırır.

11. yılında yenilikler ve yeni kategorilerle!

Yeni Kategoriler: Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, Atık Yönetimi, Karbon Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilir Ürün İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Dönüşümü, Sosyal Etki, Sürdürülebilirlik İletişimi, İşbirliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Kadının Güçlendirilmesi, Çalışan Katılımı, Sürdürülebilirlikte Yapay Zeka Uygulamaları, Sürdürülebilir İş Raporlaması, Yılın Startup’ı olarak toplam 16 kategoride başvuru yapılabiliyor.

Sürdürülebilirlikte yapay zeka uygulamaları

Sürdürülebilir iş dünyasında inovasyon ve teknolojiyi önceliklendirerek geleceğe yatırım yapma konusunda hepimiz bir adım önde olmak istiyoruz. Bu yıl, Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde heyecan verici bir yenilik yapıyoruz: "Sürdürülebilirlikte Yapay Zeka Uygulamaları" ödül kategorisi!

Yapay zekanın karmaşık sistemleri ölçme, tahmin etme ve optimize etme yetenekleri, geleneksel analitik yöntemler için normalde çok zor olan zorlukların ele alınmasında önemli bir rol oynar. Bu ödül, veri analizi, tedarik zinciri yönetimi, enerji verimliliği, lojistik optimizasyonu, etkin geri dönüşüm ve daha birçok alanda süreçleri geliştirmek ve sorunları çözmek amacı ile yapay zeka teknolojilerinin yönlendirdiği bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geliştirilen iş modeli/projelere verilir.

Döngüsel ekonomi dönüşümü

Döngüsel ekonomi, iş dünyasında bir dönüşüm çağını temsil ediyor! malzemelerin asla atık haline gelmediği ve doğanın yenilendiği bir sistemdir. Doğrusal al-üret modeller yerine ürün ve malzemelerin bakım, yeniden kullanım, yenileme, yeniden üretim, geri dönüşüm ve kompostlama gibi süreçlerle dolaşımda tutulduğu, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde bütüncül bir yönetim bilinci ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Dijital dönüşüm esas alınarak çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleşen başvuru süreci, 12 Haziran’a kadar devam edecek. Başvuru ve daha fazla detay için, https://surdurulebilirisodulleri.com/