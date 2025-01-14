Çukurova 17. Kitap Fuarı’nda 272 marka, yayınevi ve STK buluştu

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ve Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çukurova Fuarcılık A.Ş.’nin destekleriyle düzenlenen fuar, 272 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor.

Fuarın açılış törenine, Adana protokolünün yanı sıra çok sayıda yazar, yayıncı ve kitapsever katıldı.9 gün sürecek fuar boyunca, aralarında Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Enver Aysever, İpek Ongun, Tarık Tufan, Yalvaç Ural, Yekta Kopan, Yılmaz Özdil, Zafer Algöz gibi edebiyat dünyasının usta isimlerinin yanı sıra genç kuşağın sevilen yazarları Adora Yağmur, Aslı Arslan, Beyza Aksoy, Beyza Alkoç, Emre Gül, Işıl Işık, N.G. Kabal'ın da bulunduğu 500'den fazla yazar ve şair, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek.

“Kitap Fuarı, Adana'nın kültür damarı”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ocak ayının, Adana için çok şey ifade ettiğine dikkat çekerek, 5 Ocak'ta kurtuluşunu kutlayan Adana'nın, hemen ardından yılın ilk kitap fuarına ev sahipliği yaptığını belirtti. Zeydan Karalar sözlerine şöyle devam etti: “Bu fuar, Adana'nın kültür damarıdır. Kitap okumanın önemi; kavrama, anlama, anlatabilme ve yorumlama kabiliyetlerinin gelişimi için hayati bir eylemdir ve bu alışkanlığın çocuklardan başlaması gerekir. Biz de bu bilinçle, öğrencilerin fuara ulaşımını sağlayarak kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına destek oluyoruz. Çünkü fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesi için bu çok önemli. Orhan Kemallerin, Yaşar Kemallerin, Abidin Dinoların yetiştiği, Karacaoğlan'ın filizlendiği bu topraklarda kitap fuarının ayrı bir anlamı var. Adana, bir cumhuriyet kenti, Atatürk'e bağlı bir kenttir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, ilim ve bilim ışığında ilerlemektedir. Bu fuar da bu ilerleyişin önemli bir parçasıdır.”

“Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyoruz”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de açılış törenindeki konuşmasında şunları söyledi: "Çukurova Kitap Fuarı, düzenlendiği ilk yıldan bu yana bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıl 318 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarımız, 16 yıl boyunca 4 milyona yakın okuru yayınevleriyle buluşturmuştur. Bu yıl, 272 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 110 kültür etkinliği ve 500'den fazla imza günü gerçekleştireceğiz. Değerli yazarlarımız, şairler ve akademisyenler okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak."

“Kitap, toplumsal gelişimin anahtarı”

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise konuşmasında şu düşüncelerini dile getirdi: "İnsanlığın ortaya çıkardığı en kıymetli ürünlerden biri kitaptır. Kitaba dair her şeyin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, toplumsal gelişimin önünün açık olması anlamına gelir. Günümüz dünyasında yoğun bir içerik tüketimi var, ancak bunların çoğu yüzeysel ve hatta yanlış bilgi yayabiliyor. Uzman ve güvenilir bağımsız yayıncılığın ürettiği kitaplar ise, nitelikli okuma eylemi ve zihinsel gelişim için hayati önem taşıyor. Bunu sağlayacak olan da okuma ve kitap sevgisinin çocukluktan itibaren öğrenilmeye başlanmasıdır."

110 kültür etkinliği düzenlenecek

Çukurova 17. Kitap Fuarı, sadece kitap satışının yapıldığı bir platform olmanın ötesine geçerek, 110 kültür etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleriyle zenginleştirilen fuar programı, her yaştan kitapseverin ilgisini çekecek nitelikte.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Fuarın ilk gününde dikkat çeken bir diğer nokta ise öğrencilerin yoğun ilgisi oldu. Adana ve çevre illerden gelen öğrenciler, kitaplarla buluşmanın heyecanını yaşarken, kendi yaş gruplarına göre düzenlenmiş etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiler.

Adana'da kültür sanat rüzgârı

Çukurova 17. Kitap Fuarı, 19 Ocak 2025 Pazar gününe kadar devam edecek. 11-18 Ocak tarihlerinde 10.00-20.00, 19 Ocak'ta ise 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek fuar, Adana'da adeta bir kültür sanat rüzgârı estiriyor. Kitapseverler, fuarın sunduğu zengin içerik ve etkinliklerle dolu dolu 9 gün geçirecek.