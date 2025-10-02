Foodist İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı küresel pazara açılıyor

Türk gıda ve içecek sektörü, küresel pazardaki yerini en üst lige taşımak amacıyla tarihi bir adım attı.

Sektörün çatı kuruluşları, “Türkiye Gıda Platformu” adı altında birleşerek Tüyap Fuarcılık Grubu ve ALZ Grup iş birliğinde, dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle yola çıkan Foodist İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı’nın hazırlıklarını başlattı. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan dev buluşma, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sektör tek yürek halinde

Foodist İstanbul’un arkasındaki en büyük güç, sektörün önde gelen kurumlarının oluşturduğu benzersiz birliktelikten geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve ona bağlı tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), bu proje için “Türkiye Gıda Platformu” çatısı altında güçlerini birleştirdi. Bu kapsamlı iş birliği, fuarın sadece ticari bir etkinlik olmanın ötesinde, Türkiye'nin gıda sanayisindeki ortak vizyonunu ve iddiasını ortaya koyan stratejik bir hamle olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Ahmet Tiryakioğlu – TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı

Türkiye, sahip olduğu verimli topraklar, güçlü üretim kapasitesi ve asırlara dayanan tarımsal birikimiyle dünya gıda sektöründe zaten önemli bir konuma sahip. Ancak biz bu gücü, küresel ölçekte çok daha ileriye taşımak istiyoruz. Foodist İstanbul, yalnızca bir ticaret fuarı değil; Türkiye’nin gıda ihracatındaki vizyonunu, yenilikçi yaklaşımını ve uluslararası alandaki iddiasını gözler önüne serecek bir buluşma noktası olacak.

Bu Fuar sayesinde, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla doğrudan temas kuracak, yeni iş birlikleri doğacak ve ülkemizin gıda sektörü uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir şekilde temsil edilecek. Bizler Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte bu vizyonu gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Amacımız, Foodist İstanbul’u dünyanın en büyük ve en saygın gıda fuarlarından biri haline getirerek Türkiye’yi gıda ticaretinin gerçek merkezi konumuna taşımaktır. Bu hedefe çok kısa sürede ulaşacağımıza olan inancım tamdır.

Kazım Taycı – İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

“Türk gıda sektörü, kalite ve çeşitlilik açısından dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında yer alıyor. Foodist İstanbul, bu gücümüzü uluslararası alıcılara en doğru şekilde tanıtacak ve yeni ticaret fırsatları için benzersiz bir zemin oluşturacak.

İstanbul’un stratejik konumu ve sektörümüzün üretim kapasitesiyle birleşen bu fuarın, kısa sürede dünyanın en çok konuşulan gıda fuarlarından biri olacağına inanıyorum. İHBİR olarak hedefimiz, Foodist İstanbul’u küresel ölçekte markalaştırmak ve ülkemizin gıda ihracatına güçlü katkılar sağlamaktır.”

Melih Şahinöz – Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Başkanı

“Türkiye, tarımdan gastronomiye uzanan zenginlikleriyle dünya gıda sektöründe eşsiz bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin küresel ölçekte görünür hale gelmesi için Foodist İstanbul çok önemli bir rol üstleniyor. Fuar, yalnızca üreticilerimiz için ticari fırsatlar yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul’u uluslararası ticaretin ve gıda trendlerinin buluşma noktası haline getirecek.

ETÜDER olarak biz, Foodist İstanbul’un ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyor, bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Demir Şarman – Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı

“Foodist İstanbul, Türk gıda sektörünün tüm aktörlerini tek bir çatı altında buluşturarak küresel ölçekte güçlü bir sinerji yaratacak. Bu fuar sayesinde üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve tedarikçilerimiz dünya pazarındaki gelişmeleri yakından takip etme, aynı zamanda kendi markalarını uluslararası alanda tanıtma imkânı bulacak.

TGDF olarak biz, sektörün rekabet gücünü artıracak bu buluşmayı büyük bir heyecanla destekliyoruz. Foodist İstanbul’un kısa sürede dünyanın en saygın gıda fuarları arasına gireceğine ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.”

Celal Kadooğlu – Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

“Türk gıda sektörü, sahip olduğu dinamizm ve üretim gücüyle küresel ölçekte büyük bir potansiyele sahip. Foodist İstanbul, bu potansiyeli dünyaya tanıtmak ve sektörümüzü en üst lige taşımak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Bizler GAİB olarak, Türkiye Gıda Platformu çatısı altında sergilenen birlik ve dayanışmanın, bu fuarı dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri haline getireceğine yürekten inanıyoruz. Foodist İstanbul’un, ülkemizin gıda sektörüne ve ihracatına tarihi katkılar sağlayacağına eminiz.”

Eren Günhan Ulusoy – Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

“Foodist İstanbul, Türk gıda sektörünün uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek ve markalarımıza küresel görünürlük kazandıracak stratejik bir fuardır. Türkiye Gıda Platformu ile kurulan iş birliği, bu organizasyonun hem sektörümüzün tanıtımına hem de ihracatımıza güçlü katkılar sunmasını sağlayacaktır.

Önümüzdeki yıllarda Foodist İstanbul’un etkisinin daha da artacağına, kısa sürede dünyanın en büyük gıda fuarları arasına gireceğine ve Türkiye’yi bu alanda küresel bir merkez haline getireceğine gönülden inanıyorum.”

Muhammet Öztürk – Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

“Türkiye, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerinde dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Foodist İstanbul, bu güçlü konumu pekiştirmek ve ihracatçılarımızı yeni alıcılarla buluşturmak açısından stratejik bir platform niteliği taşıyor.Bu organizasyonun, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü daha yakından tanımasına ve yeni pazarlara açılım sağlamasına büyük katkı sunacağına inanıyorum.

Nihat Uysallı – Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

“Dünya gıda sektöründe dengeler hızla değişirken, Türkiye üretim gücü ve stratejik konumuyla bu dönüşümün merkezinde yer alma potansiyeline sahip. Foodist İstanbul, ülkemizin sahip olduğu bu avantajları küresel pazara doğru şekilde aktarmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Veysel Memiş – Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

“Gıda sektöründe küresel rekabet her geçen gün artarken, Türkiye sahip olduğu üretim gücü ve çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Foodist İstanbul, bu gücü uluslararası alanda görünür hale getirecek ve sektörümüzün dünya çapında daha güçlü bir marka olmasına katkı sağlayacak.

Bu fuarın yalnızca ticari bağlantılar açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımı ve prestiji açısından da önemli bir adım olduğuna inanıyorum. AHBİB olarak bu oluşumun içinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Cihat Alagöz – TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı

“Foodist İstanbul, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde, Türkiye’nin fuarcılık ve gıda sektöründe ortaya koyduğu ortak vizyonun güçlü bir göstergesidir. Türkiye Gıda Platformu, TÜYAP ve ALZ iş birliğiyle atılan bu adım, dünyada örnek gösterilecek bir güç birliği modeli ortaya koyuyor. Bu fuar sayesinde Türkiye hem gıda ihracatında hem de fuarcılık alanında uluslararası ölçekte yeni bir marka kazanacak. Foodist İstanbul’un kısa sürede küresel ölçekte ilk sıralara yükselerek ülkemizi dünya gıda ticaretinin merkez üssü haline getireceğine yürekten inanıyorum.”

İlhan Ersözlü – Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü

“Tüyap Fuarcılık Grubu olarak, 46 yılı aşkın süredir Türkiye’de fuarcılığın öncüsü olma misyonuyla yüzlerce sektörü dünya ile buluşturduk. Bugün çok çeşitli sektörlerde edindiğimiz tecrübemizi, Foodist İstanbul ile gıda sektörüne gururla taşıyoruz. Bu fuar yalnızca alıcılarla satıcıların buluşacağı bir pazar değil, aynı zamanda Tüyap’ın küresel fuarcılık standartlarını gıda endüstrisinin hizmetine sunduğu bir vitrin olacak. Amacımız, Foodist’i dünyanın ilk üç gıda fuarı arasına taşırken, Türkiye’nin fuarcılıktaki gücünü de uluslararası ölçekte daha görünür kılmak. Foodist İstanbul’un, gıda sektörüne yeni kapılar açarken Tüyap’ın yarım asra yaklaşan deneyimini geleceğe aktaran en güçlü örneklerden biri olacağına inanıyorum. Bu kapsamda fuarı beraber düzenlediğimiz ve iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımıza bu yolculukta beraber yürüyeceğimiz için teşekkür ediyorum”

Küresel ticaretin merkezi olması hedefleniyor

Foodist İstanbul, Türkiye'nin gıda sektöründeki üretim gücünü ve potansiyelini küresel pazara taşıyarak uluslararası ticari iş birlikleri için bir merkez üssü olmayı amaçlıyor. Tüyap’ın fuarcılık alanındaki 46 yıllık köklü deneyimi ile ALZ Grup’un uluslararası tecrübesini bir araya getiren fuar, 100’ün üzerinde ülkeden 1.000’den fazla profesyonel alıcıyı özel bir alım heyeti programıyla ağırlayacak.

Bu sayede katılımcı firmalar yeni pazarlara açılma, küresel alıcılarla doğrudan temas kurma ve güçlü iş bağlantıları geliştirme fırsatı bulacak. Gıda profesyonelleri, büyük toptancılar ve zincir marketlerin satın alma karar vericilerini buluşturacak olan Foodist İstanbul, Türkiye’nin küresel gıda ticaretinde arz ve talebin buluştuğu stratejik konumunu daha da güçlendirecek.

Sektör temsilcilerinden tam destek

Fuar, Türkiye’nin gıda ihracatına tarihi bir ivme kazandırırken ülkenin gıda vizyonunu da dünyaya sergileyecek. Foodist İstanbul'un ana hedeflerinden biri, Türkiye'yi küresel gıda ticaretinin gerçek merkezi konumuna getirmek. İstanbul’un stratejik konumu ve Türkiye’nin yüksek üretim kapasitesi, fuarın kısa sürede dünyanın en çok konuşulan gıda etkinliklerinden biri haline gelmesini sağlayacak. Yalnızca ticari fırsatlar yaratmakla kalmayacak olan fuar, İstanbul’u uluslararası gıda trendlerinin buluşma noktası yaparak ülke turizmine ve ekonomisine de uzun vadeli katkılar sunacak. Bu dev organizasyon, Türkiye'nin dinamizmini ve üretim gücünü dünyaya en doğru şekilde tanıtarak sektörün küresel rekabet gücünü artıracak eşsiz bir platform olma özelliği taşıyor.