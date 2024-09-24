Gedik Döküm, Ankiros 2024 Fuarı’nda yeni ürünlerini görücüye çıkardı

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Ankiros 2024 Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir-dışı Metalürji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Metal sanayiinin önemli oyuncularını bir araya getiren bu etkinlik, sektördeki yenilikçi teknolojilerin ve çözümlerin sergilendiği bir platform oldu.

Fuar, yoğun ilgi gördü

Fuar, yerli-yabancı birçok firma ile ziyaretçilerin katılımıyla yoğun bir ilgi gördü. Katılımcılar, demir-çelik, döküm ve metalürji alanındaki en son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldular.

Metal sanayiinin önemli etkinliklerinden biri olan fuara, döküm sektörünün öncü isimlerinden Gedik Döküm de katılım göstererek, sektördeki yenilikçi çözümlerini sergiledi.

Fuar boyunca Gedik Döküm, döküm teknolojilerindeki uzmanlığını ve ürün yelpazesini katılımcılarla paylaştı. Şirket, ziyaretçilerine en son teknolojiyle üretilen ürünlerini tanıtırken, sektördeki gelişmeler ve sürdürülebilirlik konularında da bilgi alışverişinde bulundu.

"Sektörü buluşturan bu tür büyük organizasyonlar uluslararası arenadaki imajımızı yükseltiyor"

Ankiros 2024 Fuarı’na katılım gösteren Gedik Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, etkinliğin metal sanayii açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Gedik, “Ankinos Fuarı, yerli ve yabancı firmaların bir araya geldiği, sektörün en önemli buluşma noktalarından biri. Bu tür etkinlikler, yenilikçi çözümler geliştirmek ve iş birliğini artırmak için kritik öneme sahip. Bizler de Gedik Döküm olarak burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni teknolojileri tanıma, iş birliği fırsatlarını geliştirme, görüş-alışverişi yapma açısından oldukça verimli geçti. Sektörü buluşturan bu tür büyük organizasyonlar ülke ekonomimize büyük katkılar sağlıyor ve uluslararası arenadaki imajımızı yükseltiyor, ihracat potansiyelimizi artıyor” dedi.