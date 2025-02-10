Kırtasiye dünyasının buluşma noktası İstanbul

Türkiye’nin tek uluslararası kırtasiye fuarı olan Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu ve Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliğiyle düzenleniyor.

Avrupa’nın en büyük kırtasiye fuarı olma özelliğini taşıyan bu prestijli organizasyon, sektör profesyonellerini dört gün boyunca önemli ticari fırsatlarla buluşturacak. Kırtasiye, ofis ve okul malzemeleri alanında en büyük üreticileri bir araya getiren fuarda, kağıt ve kağıt ürünleri, ofis malzemeleri, okul ve kırtasiye ürünleri, hobi ve sanatsal malzemeler ile promosyon ürünleri gibi kategorilerde en yeni ürünler sergilenecek. Festival ve parti süslemeleri, eğitici oyunlar, yayınevleri, paketleme malzemeleri gibi geniş kapsamıyla, hem sektör profesyonelleri hem de yatırımcılar için önemli bir iş platformu sunacak.

Kırtasiye sektöründe ticaretin köprüsü: İstanbul

Avrupa standartlarında üretim yapan 15 ülkeden 200’ün üzerinde markanın katılacağı fuar, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın önemli pazarlarından alıcıları bir araya getirerek küresel ticaretin merkezi olmayı sürdürüyor. Ayrıca, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan başta olmak üzere 80’den fazla ülkeden ziyaretçi ağırlayacak. İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, uluslararası Ticaret bağlantılarının gelişmesine büyük katkı sağlayarak sektörün küresel pazardaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye, jeopolitik konumu, üretim kapasitesi ve inovasyona verdiği önemle kırtasiye sektöründe dünyanın önemli oyuncularından biri haline geliyor. Vize kolaylıkları ve lojistik avantajları sayesinde uluslararası ziyaretçi sayısında büyük bir artış bekleniyor. Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın önemine vurgu yaparak, “2024 yılında 7 bin 231 profesyonel ziyaretçiyi ağırladık. 2025 hedefimiz, 75 ülkeden ve 72 şehirden profesyonelleri buluşturarak sektörde önemli ticari bağlantılara vesile olmak“ dedi.

İlham veren yenilikler

Fuarda en dikkat çeken bölümlerden biri de hobi ve sanatsal malzemeler olacak. Kaligrafi, boyama ve el sanatları alanında öncü markalar, sanat tutkunlarına ilham verecek yenilikleri sergileyecek. Ofis ve okul için tasarlanan en yeni ürünler de fuarda yerini alacak. Fuarda sadece ürün tanıtımları gerçekleşmekle kalmayacak, aynı zamanda yerel ve uluslararası şirketler arasında B2B görüşmeler ile yeni iş bağlantıları kurulacak.