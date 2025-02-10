Vatandaşa satacaklardı! Ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Serhat Mahallesi'nde tespit edilen kamyon içerisinde etiketi ve üretim yeri belli olmayan gıda ürünlerini tespit etti.

Bu kapsamda, seyyar dağıtım amacıyla bulundurulduğu belirlenen 9 ton bozuk peynir, tutanak tutulmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin kontrolünde imha edildi.