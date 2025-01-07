Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: CFE 2025, dünyanın en büyük halı fuarı haline geldi

BARIŞ SEDEF

İlk kez 2023 yılında düzenlenen ve büyük yankı uyandıran fuar, bu yıl daha geniş bir alanda, tam 120 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşiyor. 2023’e nazara alan olarak yüzde 30’luk büyüme gerçekleştiren fuar, 11 salonda yüzlerce yerli ve yabancı marka, sektördeki en son yenilikleri ziyaretçilere sunuyor.

450’si yerli 150’si yabancı olmak üzere toplamda 600 firmaya ev sahipliği yapan, Carpet and Flooring Expo (CFE) 2025, Almanya’daki halı fuarının da önün geçti. Öyle ki bu yıl Almanya’daki halı fuarı takvimden çıkarıldı. Yanı sıra fuarda, sadece ürün sergileri değil, sektörün geleceğine yön verecek çeşitli etkinlikler de yer alıyor. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre dostu üretim teknikleri gibi konuların ele alındığı panellerin yanı sıra profesyonel tasarımcıların ve önde gelen firmaların yeni trendleri sunduğu sunumların da fuara damgasını vurması bekleniyor.

Türkiye halı pazarının en büyük oyuncularında biri haline geldi

Fuarın açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin halı pazarda globaldeki en büyük oyuncular arasında yer aldığını söyledi.

Başta ABD ve Suudi Arabistan birçok ülkeye yapılan halı ihracatının artış gösterdiğine vurgu yapan Gürcan, bu sektörün ülke ekonomisine önemli bir değer kattığını söyledi. Gürcan, Carpet and Flooring Expo (CFE) 2025’in dünyanın en büyük halı fuarı haline geldiğini belirtti. Halı sektörünün Gaziantep’te güçlü bir yapıda yer aldığına işaret eden Gürcan, fuarın tüm katılımcılara için verimli olması temennisinde bulundu.

Gaziantep yüzde 88’lik paya sahip

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, yılın ilk fuar açılışını gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Halı sektörü güzide sektörlerimizin başında yer alıyor. Üretim ve ihracatta ise Gaziantep bölgemiz yüzde 88’lik bir paya sahip. 2024 ihracat rakamlarına baktığımızda ise halı sektörü artı ile kapattı. 2024’te 262 milyar dolarlık ihracata imza attık 2025’te ise hep birlikte bunu 279 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.