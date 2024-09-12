WorldFood İstanbul 32. yılında rekor rakamlara ulaştı!

Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul, 32. yılında ziyaretçi, katılımcı ve yabancı satın alma profesyoneli sayılarında önemli bir artış yaşadı. Geçtiğimiz seneye göre ziyaretçi sayısını %14 artıran WorldFood İstanbul Fuarı, rekorların yılı olan 2024’te tarihi bir başarı elde etti. Rekor sayıda katılımcı ve ziyaretçinin yer aldığı fuarın bu seneki ziyaretçilerinin %26’sı uluslararası ziyaretçiler oldu. Toplamda 19.040 uluslararası ziyaretçinin katılım sağladığı WorldFood İstanbul, 90 ülkeden 900’ün üzerinde satın almacıyı da ağırladı.

“32.yılımızda rekora imza attık”

WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste konuya ilişkin olarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “32 yıldır kuruluş misyonu üreticilerimizin ihracat potansiyelini artırmak olan WorldFood İstanbul’un gelişiminden gurur duyuyoruz. Bir organizasyonu 32 yıldır sürdürebilmek için piyasayı çok yakından takip edebilmek, müşteri odaklı olabilmek, piyasaların neler istediğini görebilmek, değişen ekonomik koşullarda piyasaya ayak uydurabilmek, zorlu şartlarda doğru kararları verebilmek, sürdürülebilir şekilde yatırım yapabilmek istikrarlı büyümeyi ve başarıyı beraberinde getiriyor. Bunun ardında yatan harika bir ekip çalışması var. WorldFood İstanbul, fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek özellikle yaklaşık 4 yıl içinde %300-400 büyümelere ulaştı. Pandemi ve Türkiye Gıda Platformu ile olan iş birliğimiz iki kırılma anımız oldu. Bu yıl fuarımız, 40.500 m2 seviyesine ulaştı. Ziyaretçi sayılarımız ise sürekli bir şekilde artış gösterdi. Geçen sene 65.000 ziyaretçiyi ağırladık. Bu sene ise 72.864 ziyaretçiye ulaşmayı başardık. Ziyaretçilerimizin %26’sı yabancı ziyaretçilerden oluştu ve böylece 19.040 yabancı ziyaretçiyi ağırladık.”

Müşteri odaklı olmayı sürdürmeleri ve piyasayı çok yakından takip etmeleri nedeniyle rakamlarının sürekli artış gösterdiğinin altını çizen Semi Benbanaste, “Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunabilmek, üreticilerimizin önünü açabilecek bir platformu hayata geçirebilmeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak, bölgedeki en önemli fuarları kendimize rakip olarak görüyoruz. Geride kalmış neyimiz varsa bunları tamamlayarak onlara rakip olup önüne geçmek bizim birinci arzumuz. Uluslararası firmaların fuar bütçelerinde de listeye girdik. Türkiye’deki WorldFood İstanbul gerçeği bölgesel olarak varolan bir gerçek. Vermiş olduğumuz hizmetin üstüne koyarak sürdürülebilir kılmak birinci önceliğimiz. Gelecekte de 100.000 m2 alanı hedefliyoruz. Geçen yıl, 27.000 aktif toplantı gerçekleştirilirken bu yıl 38.000 toplantı düzenlendi. Bu toplantılar sayesinde önemli bir iş hacmi yakaladık. Türkiye’nin ihracattaki büyüme hızına ne kadar katkıda bulunursak o kadar çok misyonumuza ulaşmış olacağız.” dedi.

Almanya, Mısır, Fransa, Hindistan, İrlanda, Hollanda, Lübnan, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Vietnam başta olmak üzere 90 ülkeden 900’ü aşkın satın almacıyı ağırlayan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunmasının yanı sıra aynı zamanda, fuar süresince gerçekleştirilen oturumlarla, sektöre dair hedefler, uzman isimler tarafından paylaşılarak Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, “bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu” özelliğini bu yıl daha da güçlendirdi.

WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması amacıyla “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştiren TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), bu yıl da Avrasya’nın en büyük sektör fuarı WorldFood İstanbul’un ziyaretçi, katılımcı, yabancı satın alma profesyoneli ve iş hacmi rakamlarında yeni rekorlara ulaşmasına katkıda bulundu.

20’yi aşkın tematik etkinlikte 100’ü aşkın fikir önderi ve şef, gerçekçi bir gelecek vizyonu göstermek üzere yeni eğilimleri, sektöre dair hedefleri, sürdürülebilir yatırımları, teknolojik gelişmeleri ve ihracat odaklı projeleri yol gösterici pek çok konuyla birlikte FOOD ARENA sahnesine taşıdı.

4 farklı ana tema altında ziyaretçilerine bilgi veren ve ilham olan FOOD ARENA Etkinlikleri’nde 3 Eylül Salı günü, “Pazar Potansiyeli: İhracat Fırsatları, Ekonomik Öngörüler, Gıda Trendleri”, 4 Eylül Çarşamba “İklim için Gıda: Sürdürülebilirlik, Çeşitlilik ve İnovatif Üretim Yolları”, 5 Eylül Perşembe “Güvenilir Tatlarda Yenilik: Kalite Parametreleri, Sağlıklı Beslenme ve Esenlik” ve fuarın son günü olan 6 Eylül Cuma tarihinde ise “Geleceğin Tadı: Yapay Zeka, Deneyim Tasarımı ve Dönüşüm Ekosistemi” konuları ile birbirinden değerli sektör profesyonelleri WorldFood İstanbul’da buluştu.