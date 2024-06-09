İnşaat sektöründe ara eleman krizi: Usta da yok çırak da

Türkiye'de yetişmiş ara eleman sorunu, günlük hayatımızı da olumsuz etkilemeye başlarken, eleman bulma zorluğunun başlıca sebepleri arasında, artış gösteren talep, nitelikli işgücü eksikliği, iş koşullarının yetersizliği gibi sebepler ön plana çıkıyor.

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir'in yaptığı açıklamada sorunun boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İltemir, günlük 3 bin TL yevmiye ile işçi aradıklarını ancak bulamadıklarını söylüyor. Bu durum, birçok sektörde üretimi ve yatırımları olumsuz etkiliyor. açıklamasını yaptı.

Deprem ile beraber işçi talebi de arttı

Bir inşaat firması yetkilisi Mehmet Raz ise son günlerde sık sık gündeme gelen sorun için, “Özellikle büyük şehirlerdeki mega projelerin artış göstermesiyle ve deprem felaketi ile beraber işçi talebi de ciddi biçimde arttı. Fakat söz konusu, bu talebi karşılayacak nitelikli iş gücü bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor” dedi. Haber Global'in haberine göre Raz ayrıca 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında hareketlenen inşaat sektöründeki işçi ve usta eksikliği nedeniyle de çalışmaların yavaş ilerlediğinin altını çizerken, "Kalıcı çözüm yolları geliştirmemiz gerekiyor" dedi

Çırak sıkıntısı yaşanıyor

Mega kent İstanbul'da yapı tadilat ve otomotiv üzerine firmaları bulunan Tanju Duha Can da konu şile ilgili olarak yaptığı açıklamada dar gelirli ve taşrada yaşayan çocukların bile çıraklık yapmaktan kaçındığını kaydetti.

Ara eleman sıkıntısı ciddi boyutlarda

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nebioğlu da açıklamasında şunları söyledi: "Ara eleman sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Pek çok sektörde teknik eleman da bulunamıyor. Bu eksikliği yalnızca seramikçi, fayansçı, alçıcı şeklinde düşünmeyin. En basit kaba inşaatta başlayan, demir ya da kalıp ustası bulunamıyor. Kalifiye eleman kesinlikle yok."