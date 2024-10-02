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Konkordato talebinde bulunmuştu! Ünlü giyim markasına 3 ay mühlet

Ünlü giyim markası Bad Bear, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, temelleri 11 yıl önce atılan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Haber Merkezi
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Konkordato talebinde bulunmuştu! Ünlü giyim markasına 3 ay mühlet
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Türkiye’nin dört bir yanında çok sayıda AVM’de mağazaları bulunan ünlü giyim markası Bad Bear, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, temelleri 11 yıl önce atılan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, iflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato talebiyle mahkemeye başvuran ünlü giyim markalarından Bad Bear hakkında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Rapor belirleyici olacak

Bu süreçte şirketin finansal tablolarını gözlemlemek amacıyla Bağımsız Denetçi Ali İnce, Prof. Dr. Mali Müşavir Özgür Çatıkkaş ve hukukçu Prof. Dr. İsmail Kayar’dan oluşan üç kişilik bir komiser heyeti oluşturulurken, 3 aylık geçici mühlet süresinin ardından şirket hakkında hazırlanan rapor, iflas sürecinin başlayıp başlamayacağı noktasında belirleyici olacak.

2013 yılında kurulan ve hızla büyüyerek Türkiye’nin dört bir yanında mağaza şubeleri açan Bad Bear, geçici mühlet kararı boyunca faaliyetlerine eksiksiz şekilde devam edecek.

400’ün üzerinde satış noktasında ürünlerini müşteriler ile buluşturan şirket, geçtiğimiz yıllarda yurt dışına açılma kararı almış ve ilk adres olarak İspanya’yı belirlemişti.

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