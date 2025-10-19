Kozmetik sektöründe dev satın alma

Gucci’nin sahibi Kering, güzellik bölümünü yaklaşık 4 milyar dolar değerlemeyle L’Oréal’e satmak için kolları sıvadı. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre, bu hamle şirketin yeni CEO’su Luca de Meo’nun Kering’i yeniden canlandırma planının ilk adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 4 milyar dolar

Dünyanın en büyük kozmetik üreticisi L’Oréal’in bu anlaşmayla birlikte Creed parfüm markasını satın alacağı ve Kering’in moda markalarına bağlı güzellik ürünlerini geliştirme hakkını elde edeceği bildirildi. Satışın önümüzdeki hafta resmen açıklanabileceği belirtiliyor.

Pinault ailesinin kontrolünde olan Kering, güzellik birimini 2023’te kurmuş ve aynı yıl Creed markasını 3,5 milyar euro (yaklaşık 4 milyar dolar) nakit karşılığında satın almıştı. Şirket, satışa ilişkin yorum yapmazken, L’Oréal de Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.

De Meo borsada yaklaşık %60 değer kazandı

De Meo, Kering’in 9,5 milyar Euroluk borç yükünü azaltmayı hedefliyor. Şirket, özellikle Çin’deki zayıf talep nedeniyle son dönemde Gucci satışlarında yaşanan yavaşlamayı tersine çevirmekte zorlanıyor. Kering, De Meo’nun atandığını Haziran ortasında duyurduğundan bu yana borsada yaklaşık %60 değer kazandı.

Öte yandan, Reuters’ın bu ayki haberine göre L’Oréal, geçtiğimiz günlerde vefat eden Giorgio Armani’nin vasiyetinde adı geçen potansiyel alıcılardan biri olarak, Armani Group’taki azınlık hissesine yönelik olası bir satış için de temaslarda bulunuyor.