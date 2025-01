Saloni, tasarım ve katma değerle büyüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Mobilya ihraç etmenin ötesinde marka, değer ve imaj ihracatını ön plana alan Saloni, tasarım değeri yüksek, fonksiyonel ve katma değerli mobilyalarıyla dünya çapında adından söz ettiriyor. Saloni Genel Müdürü Tamer Değirmenci, aldıkları uluslararası tasarım ödülleriyle bu başarılarını taçlandırdıklarını belirterek, Leo Berjer modelinin 2024 European Product Design Award (EPDA) tasarım ödülüne layık görüldüğünü, Alfa Bed modüler karyola modelinin ise ABD’nin prestijli GOOD DESIGN tasarım ödülünü kazandığını hatırlattı. Saloni, bir önceki yıl da Kyoto modeliyle GOOD DESIGN ödülünü almıştı. Değirmenci, bu yıl Saloni Colorium serisinde 3 koleksiyonu duayen modacı Cemil İpekçi ile hazırlayacaklarının da altını çizdi. Değirmenci, ayrıca Bursa’nın merkezinde hayata geçirmeyi planladıkları “Saloni Galeri” konseptiyle sektörde inovatif bir adım daha atmayı hedeflediklerini duyurdu.

Her alanda inovasyona odaklandı

Üretim altyapısı, tasarım, inovasyon ve satış ağı yatırımlarıyla marka değerlerini global arenada her geçen gün artırdıklarına işaret eden Tamer Değirmenci, geçen yıl grup cirosunun 55 milyon dolara ulaştığını, ihracatı da 20 milyon doların üzerine taşıdıklarını aktardı. Üretimin yüzde 70’ini 78 ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Değirmenci, yurt dışında 40 kurumsal mağaza olmak üzere 220 satış noktasına, yurt içinde de 33’ü kurumsal mağaza olmak üzere toplam 54 noktaya ulaştıklarını anlattı. Geçen yıl 18 yeni mağaza açtıklarını, 20 mağazanın da dönüşümünü tamamladıklarını belirten Değirmenci, Viyana, New York, Johhannesburg, Taşkent, Oslo gibi dünyanın pek çok önemli şehirlerinde bayi ve mağaza ağıyla büyüdüklerini vurguladı. Saloni’nin üst segment gelir grubuna hitap eden bir çizgiye sahip olduğuna işaret eden Tamer Değirmenci, “Yalnızca ürün değil, hizmet ve ticaret inovasyonu alanlarında da sektöre öncülük ediyoruz. Müşterilerimize her anlamda inovatif bir deneyim sunuyoruz. 2024 yılı bu yönde bir dönüşüm yılı oldu. Bu dönüşümü 2025’te de sürdüreceğiz. Her alanda dijitalleşme yatırımlarımız da devam ediyor. 1.5 milyon Euro yatırımla entegre ERP sistemine geçiş yaparak üretimden satışa kadar tüm süreçlerimizi izlenebilir hale getirdik. Sürdürülebilir orman yönetimi alanında verilen uluslararası FSC belgemizi de aldık” diye konuştu.

Dubai’de deneyim merkezi açılıyor

Otel ve üst düzey lüks konutların proje işlerinde de yerini almaya başladıklarını ifade eden Değirmenci, Avrupa ülkelerindeki bazı lüks otel projeleriyle, Dubai ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki üst düzey lüks konut projelerine özel mobilya üretimlerine başlayarak ihracat kanallarını çeşitlendirdiklerini söyledi. Mart ayında Dubai’de yeni deneyim merkezi açmaya hazırlandıklarını bildiren Tamer Değirmenci, Suudi Arabistan’da da büyük projeler ve global iş birlikleriyle 3 yıl içinde üretim kapasitesinin yüzde 40’ını yurtdışı projelerine ayırmayı planladıklarını belirtti. Amerika’da da 4 noktada yer aldıklarını anlatan Değirmenci, bu yıl bu pazarda genişleyeceklerini, Kanada’da da 2026’nın sonunda 3 mağazaya çıkacaklarını söyledi.

Ölçek sorununu uzmanlaşmaya dayalı iş modeliyle aştı

Tamer Değirmenci, Saloni’nin güçlü üretim altyapısıyla her türlü sabit ve hareketli mobilya ihtiyacını karşılayabildiğinin altını çizerek, uzmanlaşmaya dayalı üretim ortaklığı altyapısı iş modeliyle üretim kapasitelerini genişlettiklerini ve ölçek sorununu bu sayede aştıklarını vurguladı. 8 fabrikada 80 bin metrekarede 650 kişilik ekiple üretim yapar hale geldiklerinin altını çizen Değirmenci, sürdürülebilirlik alanında da yaptıkları çalışmalarla fabrikanın bütün enerjisinin yenilenebilir enerjiden sağladıklarını, üretimde kullanılan malzemelerde geri dönüştürülmüş malzeme oranını artırdıklarını dile getirdi.