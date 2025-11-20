MOSDER Business, mobilya sektörünün tüm paydaşlarını Antalya’da buluşturuyor

Türkiye’nin en köklü sanayi alanlarından biri olan mobilya sektörü, bu organizasyonla birlikte hem ulusal hem de uluslararası arenada güçlü bir sinerji yaratmayı hedefliyor.

MOSDER Business; lider markaları, tedarikçileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini tek çatı altında toplayarak kesintisiz bir iş geliştirme platformu sunuyor.

Türkiye mobilya sanayisi, dalgalı ekonomide inovasyon ve esneklikle yol alıyor

MOSDER Başkanı Davut Karaçak, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada Türk mobilya sektöründeki dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi:



“Mobilya sektörü, yıllar içinde esnek üretim yapısı, tasarım gücü ve teknoloji kullanımını artırarak bugün küresel pazarda rekabet kabiliyeti yüksek bir endüstriye dönüştü. Ekonomik dalgalanmalara rağmen, inovasyon kapasitemiz ve hızlı uyum sağlama becerimizle sektörel dayanıklılığımızı koruyoruz.”



Karaçak ayrıca sektörün rekabet avantajına dikkat çekerek şöyle devam etti:



“Türk mobilya sanayisi, esnek üretim modeli ve yeniliğe açık yapısıyla bugün dünya mobilya pazarında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. MOSDER Business ile sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirerek sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturmayı amaçlıyoruz.”

Sektörün yeni gündemi: Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm

Karaçak, geleceğin sektörünü şekillendiren ana başlıkların da altını çizdi:



“Avrupa pazarındaki konumumuzu korumanın yolu, karbon ayak izi yönetiminden enerji verimliliğine, sürdürülebilir malzeme kullanımından çevre dostu üretim modellerine kadar birçok yeni gerekliliğe uyum sağlamaktan geçiyor. MOSDER Business, sektördeki bu dönüşümü hızlandıracak önemli bir buluşma noktası olacak.”

Uluslararası B2B alım heyeti MOSDER Business’ta

Etkinlik kapsamında ayrıca 25’e yakın farklı ülkeden gelecek mobilya alım heyetleri ile Türk mobilya firmalarının ihracat müdürlerinin bir araya geleceği geniş kapsamlı bir B2B programı gerçekleştirilecek. İhracatçılar Birliği tarafından organize edilen ve MOSDER kontrolünde yürütülen bu özel buluşma, sektörün dış ticaret potansiyelini artırmayı ve yeni ihracat kanalları açmayı hedefliyor.

Üç günlük yoğun networking ve yeni iş birlikleri

Etkinlik kapsamında üç gün boyunca, sektörün lider markalarıyla birebir iş görüşmeleri, tedarikçilerle yeni iş birliği fırsatları, yenilikçi ürün ve teknolojilerin tanıtımları, dijitalleşme, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı söyleşiler, pazar eğilimlerine yönelik uzman sunumları gerçekleştirilecek.

Sektörün 2025–2035 yol haritasına ışık tutan platform

MOSDER Business, Türkiye mobilya sektörünün gelecek vizyonunu güçlendiren, sektör içi dayanışmayı artıran ve uluslararası rekabet gücünü ileri taşıyan stratejik bir organizasyon olma niteliği taşıyor.