Mutfak sektörü ihracatını güçlendirmek için yıl sonuna odaklandı

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), mutfak sektörünün 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemine yönelik dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında sektör ihracatı yüzde 18 düşüşle 439 milyon dolar olurken, ilk sekiz aylık ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düşüşle 3,63 milyar dolara geriledi. Sektörün ilk 8 aydaki ithalatı yüzde 6,1 azalışla 1,89 milyar dolara indi, aynı dönemdeki dış ticaret fazlası da 1,74 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracat birim fiyatları ise yüzde 5,16 artışla 4,47 dolar oldu.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,9 ile neredeyse toplamın yarısına ulaştı. Bu ülkeler Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, ABD, Fransa, İspanya, Irak, Fas, Romanya ve Mısır olarak sıralandı. Söz konusu ülkeler arasında oransal bazda en büyük artışlar yüzde 13,59 ile Birleşik Krallık ve yüzde 5,81 ile İspanya'da gerçekleşti.

Alt ürün gruplarına bakıldığında en fazla ihracat 1,52 milyar dolarla endüstriyel mutfak grubunda gerçekleşirken, onu 759 milyon dolarla elektrikli küçük mutfak ve ev aletleri ve 544 milyon dolarla metalden mamul sofra ve mutfak eşyaları ihracatı takip etti.

Ağustostaki düşüş kritik bir uyarı

Mutfak sektörünün ilk 8 aylık rakamlarını değerlendiren TUSİD Başkanı Bekir Topuz, Ağustos ayında yüzde 18'e ulaşan ihracat düşüşünün sektör açısından kritik bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, "Yılın ilk sekiz ayında görece sınırlı bir daralma yaşadık ancak Ağustos ayındaki büyük kayıp bizler için alarm verici bir gelişme oldu. Bu tablo, küresel pazarlarda artan rekabetin ve içeride kur ve maliyet baskılarının ihracatımız üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle içeride yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve finansmana erişim zorluğu önümüzdeki dönemde bizi en çok zorlayacak unsurların başında geliyor.” dedi.

Topuz, sektörün uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Endüstriyel mutfak ve ekipmanları sektörü, teknolojisi, kalite standartları ve markalaşma gücüyle Türkiye’nin ihracatçı sektörleri arasında özel bir yere sahip. Ancak sürdürülebilir büyüme için pazar çeşitliliğini artırmalı, yeni nesil ürünlerde inovasyona daha çok yatırım yapmalıyız. Önümüzdeki dönemde hem mevcut pazarlarda konumumuzu güçlendirmek hem de Afrika, Latin Amerika ve Asya’da yeni açılımlar yapmak ihracatımız için kritik olacak.”

“Dış ticaret fazlasını korumak önceliğimiz”

Topuz, sektörün ilk sekiz ayda 1,74 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini hatırlatarak, bu başarının korunması gerektiğini ifade etti. Topuz, “İthalatta da gerileme yaşandı ve dış ticaret fazlamız güçlü şekilde devam ediyor. Bu avantajı kaybetmemek için üretimimizi katma değeri yüksek, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı ürünlerle desteklemeliyiz. TUSİD olarak üyelerimizi bu yönde teşvik etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.