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İngiliz dev otomobil markası Türkiye'ye geliyor: Anlaşma imzalandı

İngiliz otomobil markası Morgan Motor Company, Türkiye pazarına adım atıyor. Yeniköy Motors ile distribütörlük anlaşmasına varan üretici, yakında araçlarını Türkiye’de satışa sunacak.

Haber Merkezi
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İngiliz dev otomobil markası Türkiye'ye geliyor: Anlaşma imzalandı
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Türkiye otomotiv sektörüne yeni bir marka giriş yapıyor. İngiliz üretici Morgan, Türkiye pazarına adım atmak için bir anlaşmaya imza attı.

Bu doğrultuda, Yeniköy Motors, İngiliz otomobil markası Morgan Motor Company ile distribütörlük anlaşmasına vardığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "1909’dan bu yana geleneksel zanaatkârlıkla yüzde 100 el yapımı ürettiği araçlarla ünlü Morgan Motors, her bir modelinde yüksek kalite ve detaylara büyük özen gösteriyor. Yeniköy Motors, bu işbirliğiyle Morgan Motors'un benzersiz üretim tekniklerini ve sürüş deneyimini Türkiye otomotiv pazarına sunmayı hedefliyor" denildi.

 Distribütörlük anlaşması imzalandı

Açıklamada, Morgan Motor Company CEO'su Matthew Hole, Yeniköy Motors Kurucusu Nevzat Kaya ile, şirketin İngiltere'deki genel merkezinde distribütörlük anlaşması imzaladığı kaydedildi. Habertürk'ün haberine göre  Yeniköy Motors, İngiliz üretici Aston Martin ve Çinli Hongqi'nin ardından üçüncü bir markayı Türkiye'de temsil etmiş olacak.

110 yıllık bir geçmişe sahip

Geleneksel işçilik ile modern teknolojileri bir araya getiren Morgan, 115 yılı aşkın bir süredir Birleşik Krallık'ta üretim yapıyor.

Ürettiği retro tasarımlı otomobiller ile otomobil dünyasında farklı bir yer edinen İngiliz Morgan, 2019 yılında İtalyan bir finans kuruluşu olan Investindustrial'a satıldı. Morgan'ın satışı ile birlikte, İngiltere'de tüm otomotiv üreticilerin sahibi de İngiltere dışından yatırımcılar haline gelmişti. Morgan, Bmw ile uzun yıllar süren stratejik işbirliği yürütüyor. Bu kapsamda bir süredir BMW'nin motorları Morgan modellerinde kullanılıyor.

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