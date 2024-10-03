Sedan model görücüye çıktı: Togg T10F özellikleri neler? Togg 10F ne kadar olacak, ne zaman tanıtılacak?

Türkiye’nin 60 yıllık hayali Togg 10X ile gerçekleşirken, gözler ikinci modele çevrildi. Daha önce CES etkinliği kapsamında yurt dışında gösterilen araç, geçtiğimiz günlerde Bakan Kacır’ın paylaştığı inceleme videosu ile bir kez daha karşımıza çıkmıştı.

Peş peşe gelişmelerin yaşandığı Togg T10F, kısa süre önce Adana’da düzenlenen TEKNOFEST Adana’da sürpriz şekilde görücüye çıktı. Togg sedan modelin özellikleri ve tasarımları da belli oldu. Peki Togg 10F özellikleri neler? Togg T10F ne kadar olacak, ne zaman tanıtılacak?

TOGG 10F ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Tasarımıyla dikkatleri çeken T10F, piyasadaki T10X’in sedan versiyonu olarak piyasaya çıkacak. Spor görünümlü sedan Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’te görücüye çıkarken, tasarım detayları ve özellikleri de belli oldu.

Etkinlikte büyük ilgi gören T10F, çok merak edilen tasarımını da gözler önüne serdi. Üstelik yeni sedan modeli gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Peki T10F hangi özelliklere sahip olacak?

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10X’TEN 80 KM DAHA FAZLA MENZİL

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle karşımıza çıkacak. Teknik açıdan 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T10F’in 80 km daha fazla menzile sahip olacağını da açıklamıştı.

T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

Öte yandan sedan modelin dış görünüşü sıradışı olmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil olmasından dolayı rüzgar direncinin az olması için ön tarafta bulunan difüzör kısımları kapalı olarak imal edilmiş olan T10F'in kaslı kaput yapısı hırçın bir görünüm sergiliyor. Tampon üzerinde bulunan bumarang şeklindeki gündüz farları ve krom detaylar ön tasarımı tamamlamış durumda. Ön tamponda park sensörleri de mevcut bulunuyor. T10F'te komple cam tavan bulunuyor.

Şarj girişi sağ ön çamurlukla bulunan Togg T10F'in alaşım jantlarında lale figürü tema olarak alınmış. Togg logolu ön farlar karartmalı olarak sunulurken cam çıtaları komple krom dönülerek Premium bir otomobil olduğu ön plana çıkarılmış. 360 derece kamera sistemine sahip olan T10F'in aynaları geleneksel olarak tasarlandı.

YEPYENİ ARKA TASARIM

T10X’ten farklı olarak T10F'in arka dizaynı, uçtan uca olan LED stop paneli ile donatılacak. Bunun yanında plakası tampona yerleştirilen T10F'in bagajı alışılan sedanlar gibi açılmıyor ve liftback olarak tasarlandığından arka camla birlikte açılıyor ve devasa yükleme alanı ortaya çıkıyor.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hem CES hem de TEKNOFEST'te gösterilen Togg 10F'in, 2025 yılının Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.