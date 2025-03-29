Togg sahiplerine bayram müjdesi! Ücret ödenmeyecek
Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyecek.
Ramazan Bayramı’na özel olarak Togg, müşterilerine avantajlı bir fırsat sundu. Togg T10X sahipleri, 29 Mart 2025 saat 00.00’dan 1 Nisan 2025 saat 23.59’a kadar araçlarını ücretsiz şarj edebilecek.
Trumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.
Togg'dan yapılan açıklama şöyle:
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi — Trumore (@ToggTrumore) March 28, 2025
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz 🔋
< İyi bayramlar >#Trumore#Togg pic.twitter.com/Szjms3AbkL