Yeni BMC 417 yollara çıktı

Türkiye’nin köklü otomotiv üreticilerinden BMC, yeni nesil araçlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. BMC’nin global iş birliği stratejisi çerçevesinde geliştirdiği projelerden biri olan ve ilk olarak 2011 yılında piyasaya çıkardığı hafif kamyon serisi BMC 415'in yenilenen versiyonu BMC 417 hafif kamyon serisi satışa sunuldu.

BMC’nin yarım asrı aşan ticari araç deneyimiyle üretilen BMC 417, markanın daha önceki efsanevi modelleri; Austin, Morris, Levend, Leyland, Megastar ile başlayıp Fatih ve Profesyonel serileri ile devam eden modellerinde olduğu gibi Türkiye’nin zorlu şartları ve müşterilerinin beklentilerine uygun olarak geliştirdi. BMC 417, güçlü performansı, geniş yük taşıma kapasitesi, modern güvenlik özellikleri ve farklı üst yapı çözümleriyle dikkat çekiyor.

Farklı üst yapı seçeneklerine uygun geniş kullanım alanı

BMC 417, hidrolik platformlu araçlar, frigorifik damperli kasalar, çöp kamyonları, vidanjörler, itfaiye araçları, yol süpürme araçları ve oto kurtarıcılar gibi farklı gereksinimler için ideal bir altyapı sunuyor. Araçta, kısa veya uzun şasi seçeneği, güçlü makaslara sahip süspansiyon sistemi, yüksek PTO çıkış gücüyle de dikkat çekiyor. Motor ve aktarma organları arasındaki uyum sayesinde optimal noktaya çekilmiş yakıt tüketimi ile BMC 417, müşterilerinin bu yakıt tüketimi konusundaki beklentilerini de eksiksiz karşılıyor.

BMC 417 kabin içi ergonomik tasarımıyla kullanıcılara büyük konfor sağlarken, zengin donanım ve yüksek güvenlik sistemleriyle kullanıcılar için güvenli bir sürüş sunuyor. Büyüyen kentler ve artan nüfusun gerektirdiği hızlı ve etkili hizmet sunumunu mümkün kılan BMC 417 hafif kamyon; yeni yaşam biçimlerinin gerektirdiği hızlı mobil çözümler, atık yönetimi, lojistik ve taşıma hizmetleri gibi alanlarda sağladığı esneklik ve dayanıklılık ile şehir içi hizmetlerin kesintisiz 7/24 sürdürülmesine katkıda bulunuyor. Böylece hem şehirlerin sürdürülebilir gelişimi destekleniyor hem de yaşam kalitesi artıyor.

BMC 417 hafif kamyon serisi

BMC 417 Hafif Kamyon, ergonomik yapısı, dayanıklılığı, yüksek performansı ve farklı üst yapı seçenekleri ile taşımacılık sektöründe dikkat çekiyor.

Tasarım ve konfor: BMC 417, şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığın yanı sıra çeşitli işlerde de etkin bir şekilde kullanılabilen modern ve fonksiyonel bir tasarıma sahip. Havalı sürücü koltuğu, geniş ve rahat kabini, uzun süreli sürüşlerde sürücünün konforunu ön planda tutuyor.

Motor ve performans: BMC 417, yüksek verimli 170 PS, EURO 6 motoruyla düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu özellikleriyle sınıfında öne çıkıyor.

Ekonomik ve çevreci: Yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir seçenek sunan BMC 417, işletme maliyetlerini azaltırken çevresel etkileri minimize ediyor. Bu özelliklerle hem işletmeler hem de çevre için sürdürülebilir bir çözüm sağlıyor.

Yük taşıma kapasitesi: Çeşitli yük taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan BMC 417, 9 tonluk toplam taşıma kapasitesi, geniş yük alanı ve güçlü şasi yapısı ile ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor.

Güvenlik özellikleri: Modern güvenlik standartlarına uygun çarpışma önleyici sistem (AEBS), şerit takip uyarı sistemi (LDWS), yokuş kalkış asistanı (HSA), elektronik denge kontrolü (ESC) destekli ABS fren sistemi, lastik basınç izleme sistemi (TPMS) gibi ileri güvenlik teknolojileri ile donatılmış BMC 417, güvenli bir taşıma deneyimi sunuyor. Ayrıca, araçtaki modern aydınlatma sistemleri, gece sürüşlerinde ve düşük görüş koşullarında yüksek güvenlik sağlıyor.

Teknoloji ve donanım: BMC 417, gelişmiş teknolojik özellikleriyle kullanıcı dostu modern bir gösterge paneli ile donatılmış bulunuyor. Çeşitli iletişim sistemlerini destekleyen multimedya ekran, sürüş deneyimini daha konforlu ve verimli hale getiriyor.