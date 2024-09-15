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Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışlarında rekor artış

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları son 5 yılda 6,2 katına çıkarak 269 milyar liraya ulaştı.

Haber Merkezi
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Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışlarında rekor artış
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, 2023 yılı itibarıyla tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında 14 bin 936 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 82 bin 869 olarak kayıtlara geçti.

Brüt satışlar 5 yılda 6,2 katına çıktı

Tarımda kendi kendine yeten, akuakültür yoluyla balık üretiminde dünyada 8’inci, Avrupa'da ise ilk sırada yer alan Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarının 2019-2023 döneminde düzenli artığı görüldü.

Sektörün brüt satışları 2019'da 43,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. COVID-19 salgının görüldüğü 2020'de 52,2 milyar lira olan brüt satışlar, 2021'de 85,2 milyar liraya, 2022'de 168,8 milyar liraya ve 2023'te 269 milyar liraya ulaştı. Böylece sektördeki firmaların 5 yılda brüt satışları 6,2 katına çıktı.

Aktif büyüklükleri yaklaşık 5 katına çıktı

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da 53,6 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2020'de 68,1 milyar liraya, 2021'de 101,1 milyar liraya, 2022'de 175,8 milyar liraya ve 2023'te ise 261,3 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde 4,9 katına çıktı.

Öz kaynaklar da 4,7 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2019'da 18,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2023'te 85,1 milyar liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 4,7 katına çıkmış oldu.

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