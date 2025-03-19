  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Denizli’de nadasa bırakılan araziler üretime kazandırılacak
Takip Et

Denizli’de nadasa bırakılan araziler üretime kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında, 2025 yılı başvuruları başladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli’de nadasa bırakılan araziler üretime kazandırılacak
Takip Et

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi, boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumda bulunan arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasını amaçlanıyor. Proje çerçevesinde, nohut, yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, taze fasulye, taze barbunya, susam ve sorgum gibi ürünler için üretim yapmak isteyen çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum desteği sağlanacak.

TAKE Projesi'nin toplam bütçesi 8,4 milyon TL

TAKE Projesi'nin toplam bütçesi 8,4 milyon TL olup, projelerin yüzde 75’inin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edileceği belirtildi. Projeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 21 Mart 2025 tarihine kadar İlçe Müdürlükleri’ne başvuruda bulunabilecek. Proje kapsamında, fasulye, barbunya, susam, nohut, yağlık ayçiçeği, sorgum ve sudan otu tohumları destek verilecek.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının hem dünya genelinde hem de ilimizde önemi her geçen gün artmaktadır. İklim değişikliğinin tarım sektöründeki etkileri giderek daha fazla hissedilmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Çınar, tarımsal üretim planlamasına bağlı kalarak, ilçelerimizde uygulanacak olan proje ile bitkisel üretime katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Döviz kurundaki hareketlilik emlak sektörünü nasıl etkiler?Döviz kurundaki hareketlilik emlak sektörünü nasıl etkiler?Ekonomi
Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler!Yumurta fiyatları neden bu kadar yükseldi? Yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler!Ekonomi

 

 

 

 

Tarım
Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak
Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak
Bakanlıktan tarımsal kalkınmaya 7,2 milyar liralık hibe desteği
7,2 milyar liralık hibe verilecek!
AB'nin yol haritası, tarımda küresel dengeleri değiştirir
AB'nin yol haritası, tarımda küresel dengeleri değiştirir
Çukurova’da üretim dondu
Çukurova’da üretim dondu
Tarımda planlı üretim Büyük Menderes Havzası’nda suya düştü
Tarımda planlı üretim Büyük Menderes Havzası’nda suya düştü
Başkan Altay: “Konya üretmeye, biz de desteklemeye devam edeceğiz”
Başkan Altay: “Konya üretmeye, biz de desteklemeye devam edeceğiz”