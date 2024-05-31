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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Yumaklı: Sektör 4,6 oranında büyüdü

Üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun" bilgisini paylaştı.

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