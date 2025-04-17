Zirai don felaketi için muhalefetten acil çağrı: Çiftçilerin borçları ertelensin

Türkiye genelinde etkili olan zirai don felaketi, çiftçileri ve üreticileri ciddi biçimde mağdur etti. CHP Milletvekili Hüseyin Aygun, bankalar ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların ivedilikle ertelenmesi gerektiğini ifade etti. İhracatta önemli paya sahip fındık, kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi ürünler için özel destek çağrısında bulunan Aygun, donun etkilediği bölgelerin de afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Araştırma Komisyonu kuruldu

Aygun’un açıklamalarına göre, CHP’nin ısrarlı talepleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde zira don felaketinin araştırılması ve üreticilerin uğradığı zararın tespiti için bir Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Aygun, komisyonun çalışmalarının önemine dikkat çekti.

"36 ilin afet bölgesi ilan edilmesi gerek"

Aygun, iklim değişikliğine bağlı olarak en az 36 ilde yaşanan don felaketinin acil olarak afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilerin desteklenmesi, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların faizsiz ertelenmesi ve TARSİM’den acil ödeme yapılması gerektiğini ifade etti.

"Tarladaki ürünler yüzde 90 oranında zarar gördü"

Don felaketi nedeniyle oluşan maddi hasarın ekonomik dengeler açısından büyük sıkıntı yaratabileceğine dikkat çeken Aygun, meyvecilik sektörünün ülke ekonomisine 14 milyar dolarlık katma değer sağladığını hatırlattı. Tarladaki ürünlerin yüzde 90 oranında zarar gördüğünü belirterek, pazar ve marketlerde fiyatların kaçınılmaz olarak artacağını söyledi.