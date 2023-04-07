ChatGPT nasıl kullanılır? Neler yapıyor neler!

Milyonlarca kişi internette ChatGPT nasıl kullanabilirim? sorusuna yanıt arıyor.

ChatGPT nedir, nasıl çalışır? Kendisine sorulan soruları nasıl bir insan gibi yanıtlıyor? Google'ın yerini alabilir mi? Dikkatleri üzerine çeken yapay zeka, sizin hengi dili konuştuğunuzu nasıl algılıyor? İnternet üzerinden derlediği bilgileri size sunuyor.

OpenAI şirketi, GPT-3.5 dil modelini temel alan ChatGPT'i kullanıma sunduktan sonra yazılım büyük ses getirdi.

Sistem insan benzeri metinler üzetmek üzerine tasarlandı. Kullanıcılara en deneyimli öğretmenlerin yapabileceği şekilde yanıtları veriyor.

Sistem "kendini tanıtır mısın?" sorusu sorduğunda size şu yanıtı veriyor:



"Elbette, ben ChatGPT adlı bir yapay zeka modeliyim. OpenAI tarafından GPT-3.5 mimarisi üzerine eğitilmiş büyük bir dil modeliyim. İnsanlarla iletişim kurabilen bir bilgisayar programıyım ve farklı konularda yardımcı olabilirim. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. Başka bir sorunuz veya isteğiniz var mı?"

Neler yapıyor neler!

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yapabilecekleriyse madde madde şunlar (şimdilik);

* Sınıflandırma yapmak,



* Matematik denklemleri çözmek,



* Bir editör edasıyla metinleri özetlemek,



* Soru- cevap,



* Her dilde çeviri yapmak,



* Temel akademik metinlerden film senaryolarına kadar metin yazmak,



* Yazılımcıların bile günlerce aradığı, bulmak için göbek çatlattığı kodlardaki hataları bulmak,



* Metinlere anahtar kelime vermek.

Peki yapay zeka tüm bunları nasıl başarıyor?

ChatGPT, aslında internetten öğrenen ve bunları derleyen bir robot.

Google'dan farkı; Google aranan konuyla ilgili kullanıcıya sunarken, ChatGPT damıtılmış tek bir cevabı hızlı bir şekilde kullanıcıya sunuyor. ChatGPT, cümleleri kelime kelime oluşturuyor ve her bir kelimeden sonra gelmesi gereken en muhtemel ifadeyi seçerek ilerliyor.

Kaynak belirtmiyor, yanlış bilgi de verebiliyor.

Nasıl kullanılır?

https://chat.openai.com web sitesinden OpenAI üyeliğinizi başlatın. Hesabınızı aktif ettekten sonra giriş yapıp açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.