Elon Musk’tan ChatGPT’ye yeni rakip: Yarın tanıtacak

Milyarder Elon Musk, cumartesi günü xAI'nin yapay zeka chatbot'u ve ChatGPT rakibi Grok 3'ün pazartesi günü Pasifik saatiyle 20:00'de (Salı günü 04:00 GMT) canlı bir demo ile yayınlanacağını söyledi.

Musk, bu haftanın başlarında Grok 3'ün geliştirmenin son aşamalarında olduğunu ve yaklaşık bir veya iki hafta içinde yayınlanacağını söylemişti.

İşte Grok 3'ün özellikleri!

Henüz teknik detaylar tam olarak paylaşılmasa da, Grok 3’ün önceki sürümlerine göre çok daha gelişmiş mantık yürütme yeteneğine sahip olacağı belirtiliyor. Musk, yeni modelin özellikle karmaşık problem çözme ve analitik düşünme alanlarında önemli bir sıçrama yapacağını söylüyor.

Öte yandan Grok 3’ün, Twitter (X) platformundaki verilere erişebildiği ve gerçek zamanlı haber akışından beslenerek güncel olaylara daha hızlı cevap verebildiği belirtiliyor. Bu da OpenAI’nın ChatGPT’sine karşı önemli bir avantaj olabilir.