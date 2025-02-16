  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Elon Musk’tan ChatGPT’ye yeni rakip: Yarın tanıtacak
Takip Et

Elon Musk’tan ChatGPT’ye yeni rakip: Yarın tanıtacak

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka modeli Grok 3 chatbot'unun pazartesi günü tanıtılacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elon Musk’tan ChatGPT’ye yeni rakip: Yarın tanıtacak
Takip Et

Milyarder Elon Musk, cumartesi günü xAI'nin yapay zeka chatbot'u ve ChatGPT rakibi Grok 3'ün pazartesi günü Pasifik saatiyle 20:00'de (Salı günü 04:00 GMT) canlı bir demo ile yayınlanacağını söyledi.

Musk, bu haftanın başlarında Grok 3'ün geliştirmenin son aşamalarında olduğunu ve yaklaşık bir veya iki hafta içinde yayınlanacağını söylemişti.

İşte Grok 3'ün özellikleri!

Henüz teknik detaylar tam olarak paylaşılmasa da, Grok 3’ün önceki sürümlerine göre çok daha gelişmiş mantık yürütme yeteneğine sahip olacağı belirtiliyor. Musk, yeni modelin özellikle karmaşık problem çözme ve analitik düşünme alanlarında önemli bir sıçrama yapacağını söylüyor.

Öte yandan Grok 3’ün, Twitter (X) platformundaki verilere erişebildiği ve gerçek zamanlı haber akışından beslenerek güncel olaylara daha hızlı cevap verebildiği belirtiliyor. Bu da OpenAI’nın ChatGPT’sine karşı önemli bir avantaj olabilir.

AK Parti kaynaklarından ‘hurda araç’ açıklaması: ÖTV teşviki için çalışma yokAK Parti kaynaklarından ‘hurda araç’ açıklaması: ÖTV teşviki için çalışma yokEkonomi

 

Teknoloji
Spotify konser bileti satacak: Music Pro aboneliği geliyor!
Spotify konser bileti satacak: Music Pro aboneliği geliyor!
2007’den bu yana ABD’de ve Türkiye’de iPhone enflasyonu!
2007’den bu yana ABD’de ve Türkiye’de iPhone enflasyonu!
Instagram'da yeni dönem: 'Dislike' butonu geliyor
Instagram'da yeni dönem: 'Dislike' butonu geliyor
İş arayanlar yapay zekaya güvenmiyor!
İş arayanlar yapay zekaya güvenmiyor!
Apple, yapay zeka hizmetleri için Çinli teknoloji devi Alibaba ile anlaştı
Apple, yapay zeka hizmetleri için Çinli teknoloji devi Alibaba ile anlaştı
Intel ve TSMC, ABD'de ortak çip fabrikası kurabilir
Intel ve TSMC, ABD'de ortak çip fabrikası kurabilir