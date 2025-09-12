Futbolun efsane hakemi Collina ile İngiltere’nin dahi çocuğu Grech, TIW için İstanbul’a geliyor

Yapay zekanın dönüştürücü gücüyle, eğitimden iş dünyasına, yönetişimden savunmaya kadar tüm alanlarda zamanın hızlandığı ve geleceğin bugüne sığdığı bir çağdayız. Gelecek tam da bugünün kararlarında, bugünün kodlarında, bugünün vizyonunda yeniden şekilleniyor.

Türkiye Innovation Week (TIW) de “Tomorrow: Now” “Gelecek: Şimdi” temasıyla bu değişimin ve dönüşümün altını çiziyor. 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte konuşma yapacak ünlü isimler de belli olmaya başladı. Futbolun yaşayan efsanesi büyük maçların vazgeçilmez hakemi ve bugünün FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türkiye Innovation Week’e katılıp konuşma yapmak üzere İstanbul’a geliyor.

İngiltere’nin Unicorn makinesi

Etkinliğin bir diğer dünyaca ünlü konuşmacısı Tech Nation’ın kurucusu olan Gerard Grech olacak. Halen Cambridge Üniversitesi’nin yeni stratejik girişimi olan ve derin teknolojiye dayalı yeni şirketlerin kurulması ile ölçeklenmesini hızlandırmayı amaçlayan Founders Programı’nın Genel Müdürü görevini yürüten Grech, 2024 yılında teknoloji sektörüne katkılarından dolayı Kral tarafından CBE (Commander of the Order of the British Empire) unvanı ile onurlandırıldı. Uzun yıllardır Birleşik Krallık hükümetine teknoloji ve dijital politikalar konusunda danışmanlık yapan Grech, aynı zamanda Dijital Ekonomi Konseyi ve Dünya Ekonomik Forumu Dijital Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Grech, Birleşik Krallık’taki unicorn sayısının katlanarak artmasını sağlayan ve İngiltere’yi ABD ile Çin’in ardından Avrupa’nın dijital lideri konumuna taşıyan kişi olarak biliniyor.

Kanaat önderleri bu etkinlikte

Etkinlikte ayrıca teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, Linkedin EMEA Büyüyen Pazarlar Lideri Ali Matar, Nörobilim Uzmanı, Yazar Prof. Dr. Sinan Canan, Amplitude Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, Axiom Space Hükümetler Arası İşlerden Sorumlu Yöneticisi Necmettin Kaymaz’ın yanı sıra İnci Abay Cansabuncu, Işıl Boy Ergül, Pınar Özkent, Barış Karakullukçu, Ozan Sihay, Ahmet Can, Damla Ömür Tantekin, Can Kayacılar, Hande Ocak Başev, Hüseyin Güler, Şebnem Özdemir, Michael Lewrick ve Şule Yücebıyık gibi daha birçok değerli isim de sahnede olacak.

Bu yıl etkinlikte, teknoloji ve inovasyonun en kritik unsurlarından biri olan yapay zeka ana tema olarak belirlendi. Yapay zeka alanındaki küresel gelişmeler ve Türkiye’nin bu alandaki stratejilerini odağına alan etkinlikte, bu alandaki en güncel araştırmalar ve başarı hikayeleri, lider konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarılacak. Yedi ayrı salonda gerçekleştirilecek panellerde 100’den fazla konuşmacı katılımcılarla ufuk açan deneyimlerini paylaşacak.

Ken Munro’dan “hacking” performansı

Program kapsamında, dünyaca ünlü Siber Güvenlik Uzmanı, Yazar ve Konuşmacı Ken Munro da ana sahnede canlı bir hacking performansı sergileyecek. Gerçek zamanlı müdahalelerle sistemlerin nasıl test edildiğini dikkat çekici bir performansla buluşturan Munro, dijital güvenliğin görünmeyen yönlerini izleyiciyle buluşturacak. Munro, İstanbul’da vereceği performansla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Etkinlikte ayrıca, yapay zeka destekli sinema gösterimleri, dijital sanat enstalasyonları, moda ve teknolojiyi buluşturan fijital tasarımlar, enerji verimliliğini sorgulayan interaktif deneyimler sergi alanında ziyaretçileri bekliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe internet adresinden ön kayıt yaptırılması zorunlu olacak.