Kapsülle seyahatin ilk adımları atıldı: 700 km hıza ulaşıldı!

Uzun bir tüpün içinde, manyetik alanlarda süzülerek kapsül ile seyahat ettiğinizi hayal edin. Üstelik saatte 700 kilometre hızla.

Hollanda'dan Hardt Hyperloop şirketine göre bu potansiyel yeni toplu taşıma biçimi, gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yakın.

Hyperloop, yolcu kapsüllerinin düşük basınç sayesinde aşırı hızla hareket edebildiği basıncı düşürülmüş bir tüptür.

Euronews'in haberine göre, Dünya genelindeki birçok mühendis, Elon Musk’ın 10 yıl önce önerdiği bu fikir üzerinde çalışıyor. Tesla ve SpaceX’in CEO’su, Los Angeles ile San Francisco arasındaki yaklaşık 645 kilometrelik mesafenin Hyperloop ile 30 dakikada kat edileceğini söylemişti.

Dünyada henüz kimse bunu ticari hale getirmeyi başaramadı.

Hollanda'dan Hyperloop geliştiricisi Hardt, son 12 ayda önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguluyor.

Geçen yıl hız 30 kilometre/saat idi. Bu yıl mühendisler, test tüpünde ulaşılabilecek maksimum hız olan 85 kilometre/saate yükseltmeyi başardı.

Hardt Hyperloop'un Genel Müdürü Roel van de Pas, “700'den fazla test yaptık, test platformumuzu geliştirdik, ağırlığı yüzde 45'ten fazla azalttık, kaldırma kapasitesini yüzde 20'den fazla artırdık,” dedi.

"Hızlanma kapasitesini yüzde 50 oranında artırdık"

Van de Pas, “İtişi artırdık, yani hızlanma kapasitesini yüzde 50 oranında artırdık ve daha önce yapabildiğimizden yüzde 200 daha yüksek hızlara ulaştık,” diye ekledi.

Sonunda, kapsüllerin tüpler içinde saatte 700 kilometre hıza kadar çıkmasını ve Amsterdam ile Paris arasındaki seyahat süresini 45 dakikaya indirmeyi hedefliyorlar.

Avrupa Hyperloop Merkezi Genel Müdürü Kees Mark, “Bu, toplumu, yaşam biçimini ve çalışma şeklini değiştirecek,” dedi.

Mark ayrıca, “Öte yandan, sürdürülebilirlik de ana konularımızdan biri ve testlerde çok düşük enerji tüketimiyle taşımacılık yapılabileceğini de kanıtladık,” diye ekledi.

Avrupa’daki en uzun deneme hattı

Hollanda'nın kuzeydoğusundaki Veendam'da bulunan Avrupa Hyperloop Merkezi, Avrupa'nın en uzunu olan 420 metrelik bir test tüpüne ev sahipliği yapıyor.

Tüp, çoğunluğu 2,5 metre çapında 34 ayrı bölümden oluşuyor.

İçindeki hava, vakum pompasıyla çekilerek basınç düşürülüyor ve sürtünme azalıyor, böylece kapsüller yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Mark, Hyperloop'un kısa mesafeli uçuşlardan, yüksek hızlı trenlerden ve yük kamyonlarından daha verimli olduğunu, ancak önemli bir altyapı yatırımı gerektireceğini ekledi.

Hardt, 2030 yılına kadar yolcularla ilk testi gerçekleştirmeyi umuyor.

"Artık temel teknik sorulardan ziyade ticari sorulara odaklanıyoruz"

Van de Pas, "Artık temel teknik sorulardan ziyade ticari sorulara odaklanıyoruz. Bu teknolojilerin sadece teknik olarak mümkün olması yeterli değil," dedi.

"Bu teknolojilerin ticari açıdan da uygulanabilir hâle gelmesini, sertifikalı ürünler olarak yolcuların kullanabileceği kapsüllere dönüşmesini istiyoruz. İşte bir sonraki hedefimiz bu."