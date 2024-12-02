Google Haritalar'dan yeni özellik: Artık polis noktaları da görülecek

Google Haritalar, kullanıcıların yolda olan inşaat, kaza, şerit kapatma gibi durumları diğer sürücülerle paylaşabilmelerine imkân tanıyor. Daha önce bu özellik kapsamında sunulan "Hız Tuzağı" bildirimi artık kullanılmıyor. Google son güncellemeyle birlikte bu seçeneği "Polis" olarak değiştirdi.

Yani artık sadece hız radarları değil kullanıcılar tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri paylaşabilecek. Polis bildirimi mobil uygulamayla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay dahil tüm platformlarda kullanıma sunuldu.

Google, navigasyon uygulaması olan Waze'i satın aldıktan sonra onun popüler özelliği olan Hız Radarı uyarısını Google Haritalar'a eklemişti.