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Huawei Android’den vazgeçti! Mate 70 serisinde artık HarmonyOS Next’i kullanacak

Çinli teknoloji devi Huawei, Android işletim sisteminden vazgeçiyor. Huawei, 4 Aralık’ta piyasaya sürülecek Mate 70 serisinde kendi işletim sisteminin en son sürümü olan HarmonyOS Next’i kullanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Huawei Android’den vazgeçti! Mate 70 serisinde artık HarmonyOS Next’i kullanacak
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Teknoloji devi Huawei artık Android işletim sistemi kullanmayacak. Şirket, 2025 yılı itibariyle akıllı telefon ve tabletlerinde Google’ın geliştirdiği Android sistemini kendi işletim sistemiyle değiştirecek.

Piyasaya sürülecek Mate 70 serisi amiral gemisi olacak

Huawei, düzenlediği etkinlikte Mate 70 serisinin şirketin işletim sisteminin en son sürümü olan HarmonyOS Next’i kullanacağını açıkladı.

4 Aralık’ta piyasaya sürülecek olan Mate 70 ve Mate 70 Pro, şirketin Android’e hiç bağımlı olmayan ilk amiral gemisi telefonları olacak.

Huawei Mate 70 serisi fiyatları belli oldu

Huawei’nin yöneticilerinden Richard Yu, Mate 70 serisinin bir önceki modele göre yüzde 40 performans artışı sağlamasının beklendiğini söyledi. 6,7 inçlik yeni Mate 70 serisinde başlangıç fiyatı 760 dolar (5.499 yuan) olacak. HarmonyOS Next’in gelecekteki cihazlara entegre edilmesi planlanıyor.

Apple ile rekabetin fitilini ateşleyecek

Huawei, ürünün yaşam döngüsü boyunca 10 milyon adetten fazla üretim öngörüyor. Yeni cihazlar, Çin’in premium akıllı telefon pazarında doğrudan Apple ile rekabet etmeyi hedefliyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Huawei’nin Çin’deki pazar payı geçen yıl yüzde 8,6’dan yüzde 15,3’e yükselmişti. Bu gelişme, şirketi üst segment akıllı telefon arenasında Cupertino’ya güçlü bir rakip olarak konumlandırdı.

Samsung’u geride bıraktı

Bu yılın başlarında Huawei, küresel katlanabilir akıllı telefon sevkiyatlarında Samsung’u da geride bırakmıştı.

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