Instagram'a Reels indirme özelliği geldi

Instagram, geçtiğimiz aylarda herkese açık olarak görüntülenebilen Reels videolarını indirme özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak söz konusu özelliğin kullanılabilirliği ABD'deki mobil kullanıcılarla sınırlıydı. Şimdi ise Instagram Başkanı Adam Mosseri, özelliğin dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulduğunu duyurdu.

Uygulamayı kullanan herkes artık herkese açık Reels'ı cihazlarına indirebilir ve daha sonra görüntülemek üzere kaydedebilir. Tek yapılması gereken Paylaş düğmesine dokunmak ve indirmeyi oradan başlatmak olacak.

Aktarılanlara göre, indirilen Reels videoları, benzer bir özelliği sunan TikTok gibi hesabın kullanıcı adıyla birlikte Instagram filigranına sahip olacak. Buna ek olarak, Reels videoları yalnızca orijinal parçalarla oluşturulmuşlarsa müzikle birlikte inecekler. Eğer arka plan olarak lisanslı müzik kullanılıyorsa sesler kısılacak.