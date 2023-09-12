Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı

Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Yeni Netflix zammı sonrasında abonelik ücretleri yüzde 50’den fazla artış gösterdi.

Netflix’in çok kısa bir süre önce yaptığı zam sonrasında Temel paket fiyatı 63.99 TL’den 99,99 TL’ye, Standart paket fiyatı 97.99 TL’den 149.99 TL’ye ve Özel paket fiyatı ise 130.99 TL’den 199.99 TL’ye yükseldi.