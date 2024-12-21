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Nvidia’nın Run:ai Labs satın alımına AB’den onay geldi

Çip şirketi Nvidia, Run:ai satın alımını tamamlamak için Avrupa Birliği'nden onay aldı. AB Birleşme Tüzüğü kapsamında alınan karar, satın alımın, Avrupa Ekonomik Alanı'nda rekabet endişelerine yol açmayacağı sonucuna vardı. Satın almanın 700 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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Nvidia’nın Run:ai Labs satın alımına AB’den onay geldi
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Nvidia, Run:ai'yi satın almak için AB düzenleyici engelini aştı. Avrupa Komisyonu’nca, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın İsrailli yapay zeka tabanlı yazılım şirketi Run:ai'yi satın almasının, AB piyasasında rekabet endişesine neden olmayacağı sonucuna varıldı.

AB onayına rağmen anlaşma hâlâ ABD Adalet Bakanlığı tarafından askıda tutuluyor ve ne zaman onaylanıp onaylanmayacağı belli değil.

ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia’dan ürünlerinin Çin’e nasıl ulaştığını araştırmasını istedi. Bakanlık, şirketin yarı iletken ambargosunu ihlal ederek Çin’e ürün gönderdiğinden şüpheleniyor. 

Biden yönetimi, Çin’in gelişmiş yapay zekâ teknolojisi çiplerine ve bu çipleri üretmeye yönelik ekipmanlara erişimini kısıtlayarak Çin’e yarı iletken yaptırımları uygulamıştı. 

Nvidia, Super Micro Computer ve Dell gibi önde gelen distribütörlerden Güneydoğu Asya’daki müşterilerinde anlık kontroller yapmasını istedi.

ABD’li teknoloji devleri, adil rekabeti engellemek için etkilerini kötüye kullanmakla suçlanarak yoğun düzenleyici incelemeye maruz kaldı.

2024’te ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst birimi de dahil olmak üzere ABD düzenleyici kurumları, Nvidia’nın yapay zekâ çip sektöründeki olası hakimiyetini inceledi. Federal Ticaret Komisyonu da büyük teknoloji devlerinin yatırımlarını inceliyordu.

Nvidia’nın İngiliz çip tasarımcısı Arm Holdings’i (ARM) satın alma planları, küresel düzenleyici muhalefetine yenik düştü. Düzenleyici onay alamayan diğer önemli satın almalar arasında Broadcom’un Qualcomm’u satın alma planları da yer alıyordu.

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