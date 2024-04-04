Spotify abonelik ücretlerine zam geliyor

Spotify, global olarak bir yıl için ikinci kez abonelik fiyatlarını artırmayı planlıyor. Planlanan fiyat artışının arkasında ise müzik akış hizmetine eklenen sesli kitap maliyetini karşılamak olduğu belirtiliyor.

Spotify, müzik aboneliği hizmetine ücretsiz olarak 15 saatlik sesli kitap akışı eklemişti ve görünüşe göre bunun maliyetini karşılamak için dünya genelinde abonelik fiyatları 1 ila 2 dolar arasında zamlanacak.

Donanımhaber'in aktardığına göre nisan ayı sonuna kadar aralarında İngiltere, Avustralya ve Pakistan'ın da bulunduğu beş ülkede fiyatların yükseleceği belirtildi. Söz konusu artışın diğer pazarlara da yansıyacağı bildirildi.

Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları

-Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay

-Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay

-Premium Duo: 79,99 TL/Ay

-Premium Aile: 99,99 TL/Ay