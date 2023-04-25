Spotify'da aylık aktif kullanıcı sayısı ilk kez 500 milyonu aştı

Spotify tarafından aktarılan yeni bilgilere göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısında önemli bir büyüme yaşandı.

Paylaşılan detaylara göre Spotify, yılın ilk çeyreği içinde aylık aktif 515 milyon kullanıcıya ulaştı.

Spotify'ın aylık aktif kullanıcı anlamında ilk kez 500 milyon barajını geçtiği bildirildi.

Spotify'ın büyüme yaşadığı bir diğer alan ise ücretli kullanıcı sayısı oldu.

Spotify'ın yeni verilerine göre şirketin ücretli kullanıcı sayısı yüzde 15'lik büyüme ile birlikte 210 milyona ulaştı.

Analistler tarafından yapılan tahminlere göre Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyon, ücretli kullanıcı sayısının ise 206 milyona ulaşması bekleniyordu. Kısacası Spotify, hem aylık aktif kullanıcı sayısı hem de ücretli kullanıcı sayısı konusunda analistlerin tahminlerini aşmış oldu.