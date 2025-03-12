Türkiye ‘oyuncu’ oldu: Visa verilerine göre ‘gaming’ yükselişte

Dijital ödemelerde dünyanın lider şirketlerinden Visa'nın paylaştığı veriler, Visa kart kullanıcılarının Avrupa'da oyun harcamalarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,7 arttığını gösterdi. Verilere göre oyun harcamalarındaki artış, Visa kart kullanıcılarının harcamalarındaki toplam büyümenin yüzde 40 üzerinde gerçekleşti.

Veriler, oyun harcamalarının 2024 yılında seyahatten yüzde 60, modadan yüzde 75, tiyatro ve sinemadan yüzde 85 daha fazla arttığını gösterdi. Oyun harcamalarındaki artış, ‘gaming’in Avrupa’nın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Türkiye, Visa kart kullanıcıları arasında yüzde 24 ile en yüksek oyuncu payına sahip ülke olarak öne çıktı. Visa verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık her dört Visa kart kullanıcısından birinin ‘gamer’ olduğu görüldü.

Visa verilerine göre oyunseverler, Avrupa'daki ortalama Visa kart kullanıcılarına kıyasla hem daha fazla harcama yapıyor hem de daha fazla işlem gerçekleştiriyor. Harcama miktarında İspanya öne çkarken, Macaristan işlem sayısı ile birinciliği yakalıyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin şunları söyledi:

"Oyun dünyası artık sadece bir eğlence aracı değil, küresel bir kültür. Her yaştan bireyin kendini ifade edebildiği dinamik bir sosyal alan ve hızla gelişen bir ekosistem. Bu ekosistem her geçen gün teknolojinin sınırlarını daha da ileriye taşırken, küresel ölçekte önemli bir ekonomiyi de oluşturuyor. Oyun ekosistemi artık yalnızca yaratıcılığı değil, aynı zamanda dijital girişimciliği ve yeni iş modellerini de destekleyen dev bir ekonomi haline geldi. Avrupa’daki ‘gamer’lar, özellikle de gençler, bu dijital dünyaya hâkim ve yüksek etkileşime sahip bir demografiyi temsil ediyor. Oyun alanındaki içerik üreticilerin rolü de her geçen gün daha da güçleniyor, ekonomiye olumlu katkılar sunma potansiyelleri artıyor. Visa olarak, bu alandaki içerik üreticilerini güçlendirmeye; güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözümlerimizle onları destekleyerek, yaratıcılıklarını özgürce ortaya koymalarını sağlamaya devam edeceğiz."

Oyun içeriği üreticileri yükselişte

Visa'nın araştırması, içerik üreticilerinin oyun kategorisindeki harcamalar üzerinde giderek artan bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ‘gamer’ların dörtte birinden fazlası (yüzde 28) içerik üreticilerinin harcama kararlarında önemli bir rol oynadığını söylüyor. Visa, ‘gamer’ların yarısından fazlasının (yüzde 53) haftada en az bir kez oyun influencer’ları ile etkileşim gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu oran, 18 ila 24 yaşındaki oyuncular söz konusu olduğunda, yüzde 70’lere yükseliyor.

Oyun içeriğine olan talep arttıkça arz da artıyor. Visa'nın bulgularına göre her on oyuncudan üçü (yüzde 30) ya yayın yapıyor (yüzde 11) ya da sosyal medyada oyunla ilgili içerikler paylaşıyor (yüzde 19). İçerik üretenlerin beşte biri (yüzde 21) kendisini 'oyun içeriği üreticisi' olarak tanımlarken, yarısından fazlası (yüzde 52) gelecekte içerik üreticisi olmayı planladığını vurguluyor. Visa, her on ‘gamer’dan neredeyse dokuzunun (yüzde 91) oyun influencer'ı olmayı, son üç yılda daha çekici bir kariyer olarak görmeye başladığını ortaya koyuyor.