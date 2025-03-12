Rekor kırıldı! Kullanıcılar mobil uygulamalarda 5 trilyon saat harcadı

Mobil uygulama sektörü 2024 yılı itibariyle küresel ölçekte büyük bir ivme kazanmış durumda. 360sosyal tarafından yayınlanan 30 farklı rapor ve veri setinin analizinden oluşan “2024 Mobil Uygulama Raporu", sektörün en güncel dinamiklerini analiz ederek, özellikle sosyal medya uygulamalarının ön plana çıktığını gösteriyor.

Rapora göre, mobil uygulama ekonomisi dünya genelinde yarım trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda ve en fazla büyüyen segmentler arasında sosyal medya, fintech, e-ticaret ve mobil oyunlar bulunuyor.

Mobil uygulama ekonomisinin genel görünümü

360sosyal'in sunduğu rapora göre, 2024 yılı itibariyle küresel mobil uygulama gelirleri 171 milyar dolara, mobil reklam harcamaları ise 362 milyar dolara ulaştı. Kullanıcıların mobil uygulamalarda harcadıkları toplam süre 5,1 trilyon saat ile rekor kırarken, günlük bazda yapılan uygulama harcamaları 1,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye özelinde, mobil uygulama kullanım oranları dünya ortalamasının üzerinde seyrederken, özellikle sosyal medya, fintech ve e-ticaret uygulamaları büyük bir büyüme potansiyeli taşıyor. 360sosyal raporuna göre, Türkiye’de genç nüfusun teknolojiye olan ilgisi, mobil ekosistemi küresel aktörler için cazip bir pazar haline getiriyor.

Sosyal medya uygulamaları zirvede

Rapora göre, 2024 yılının en çok indirilen mobil uygulamaları arasında TikTok, Instagram ve Facebook ilk üç sırada yer alıyor. Anlık mesajlaşma ve içerik üretimine dayalı uygulamalar ise hızla yükselişini sürdürüyor. Özellikle kısa video formatları, hikâye özellikleri ve yapay zeka destekli içerik önerileri sosyal medya kullanımını daha cazip hale getiriyor.

Kullanıcıların içerik tüketme alışkanlıklarının değişmesiyle, platformlar da içerik üreticilerini teşvik eden yeni gelir modelleri geliştiriyor. Örneğin, TikTok içerik üreticilerine yönelik doğrudan ödeme ve hediye sistemleri sunarak 10 milyar dolar üzerinde kullanıcı harcaması yarattı.

E-ticaret ve fintech uygulamaları güçleniyor

Mobil ticaret, 2024 yılında e-ticaret ekosisteminin ana kanallarından biri haline geldi. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan alışverişler, toplam e-ticaret hacminin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Kullanıcıların %70’i artık alışverişlerini mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyor, bu da markaların mobil optimizasyon ve kullanıcı deneyimi konusunda daha fazla yatırım yapmasına neden oluyor. Türkiye’de de benzer bir trend gözlemlenirken, yerel ve uluslararası markalar, mobil alışveriş deneyimini geliştirmek için kişiselleştirilmiş kampanyalar ve hızlı teslimat çözümleri sunmaya odaklanıyor.

Fintech uygulamaları da küresel çapta önemli bir büyüme sergiliyor. Dijital cüzdanlar, mobil bankacılık ve kripto para platformları geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. 2024 itibariyle mobil fintech uygulamalarında harcamalar yıllık bazda %20 oranında artış gösterdi. Kullanıcıların finansal hizmetlere daha hızlı erişim talebi, bankacılık dışı finans çözümlerinin yaygınlaşmasını sağlıyor. Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş finans önerileri ve güvenlik önlemleri, fintech uygulamalarının kullanıcı deneyimini iyileştiren başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Güvenlik ve veri gizliliği ön planda

Mobil uygulamalara olan yoğun ilgi, güvenlik ve veri gizliliği konularını da ön plana çıkarıyor. Apple’ın App Tracking Transparency (ATT) özelliği, kullanıcıların uygulama izleme izinlerini kontrol etmesine olanak sağlarken, Google da benzer adımlar atarak kullanıcı verilerinin güvenliğini artırıyor. Türkiye’de ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, mobil uygulamaların veri toplama politikaları daha sıkı kurallara bağlandı. Kullanıcılar artık verilerinin nasıl işlendiği konusunda daha bilinçli hareket ediyor ve güvenilir uygulamalara yöneliyor.

Mobil uygulama sektörünün geleceği

Rapor, mobil uygulama sektörünün önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini öngörüyor. 5G teknolojisinin yaygınlaşması, yapay zekâ destekli uygulamaların artması ve IoT (Nesnelerin İnterneti) entegrasyonları, mobil ekosistemin yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor. 2025 yılı itibariyle küresel mobil uygulama pazarının 600 milyar doları aşması bekleniyor.

Son olarak, bu raporun 30 farklı analiz ve sektörel raporu içeren kapsamlı bir çalışma olduğunu belirtmek gerekir. 360sosyal, sektör liderlerine ve girişimcilere sosyal medya uygulamaları pazarındaki en güncel verileri sunarak stratejik karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Küresel trendlerin hızla değiştiği bu dönemde, sosyal medya kullanan şirketlerin ve markaların bu dönüşümü yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.