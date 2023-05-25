WhatsApp'a “kullanıcı adı” özelliği geliyor

WhatsApp’ta kullanıcı adları bulunmuyor mesajlaşmaya başlamak için telefon numarasıyla kaydolmak gerekiyor. Ancak, bu yeni WhatsApp sürümüyle değişecek. WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Şu anda WhatsApp’ta size mesaj göndermek isteyen herkesle numaranızı paylaşmanız gerekiyor. Platformda kullanıcı adı kullanıma sunulduğunda bu sorun ortadan kalkacak. Kullanıcı adınızı kişilerle paylaşarak size mesaj göndermelerini sağlayabileceksiniz.

Yeni WhatsApp özelliklerini herkesten önce deneyimleyen WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, profil sayfasından WhatsApp kullanıcı adı almak mümkün olacak.

Nasıl yapılır?

1-WhatsApp'ı açın.

2-Ayarlar'a dokunun.

3-Profil'e girin.

4-WhatsApp kullanıcı adı yanında kalem simgesine dokunun.

5-@ kullanıcı adınızı girin.

Özellik geliştirilme aşamasında olduğundan WhatsApp’ta kullanıcı adlarının nasıl kullanılacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. WhatsApp kullanıcı adı alma seçeneği ilk olarak Android 2.23.11.15 sürümünde görüldü.