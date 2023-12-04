WhatsApp’ta orijinal kalite dönemi başlıyor

WhatsApp, yıllardan beri sorun haline gelen kalite problemini çözmek için çalışmalarını hızlandırdı. WABetaInfo, WhatsApp’ın App Store’daki 23.24.73 güncellemesinin ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre yeni güncellemeyle birlikte artık WhatsApp, kullanıcılarının orijinal kalitede fotoğraf ve video paylaşmasına olanak sağlayacak. Ancak belirtilenlere göre 2GB ile sınırlı olacak.

Özellik, iOS cihazlara önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlanacak. Android dünyasında ise test aşamasında. Gelen bilgilere göre yakın zamanda Android cihazlarda da yer alacak.

WhatsApp, orijinal kalitede fotoğraf ve video paylaşma adımları

1- WhatsApp’ta mevcut bir sohbeti açın veya yeni bir sohbet başlatın.

2- Metin giriş alanının solundaki + simgesine dokunun.

3- Belge’ye dokunun, ardından Fotoğraf veya Video’yu seçin.

4- Göndermek istediğiniz medyayı seçin ve ardından mavi oka dokunarak onaylayın.