WhatsApp'tan yeni özellik: İnternete ihtiyacınız olmayacak!

Geçtiğimiz günlerde gerçek zamanlı yapay zeka ile görsel oluşturma özelliğini kullanıcıların beğenisine sunan anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test ediyor.

Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise, WhatsApp'ın oldukça kullanışlı yeni bir özelliği test ettiğini ortaya çıkardı.

Henüz test aşamasında olan yeni özellik sayesinde WhatsApp, yakınınızdaki kişilerle kolayca dosya paylaşmanızı sağlayacak.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre bu özellik, yakındaki kullanıcılar arasında gelişmiş dosya paylaşım deneyimi sunarak belge, fotoğraf, video ve daha fazla dosya çeşidini destekleyecek.

Android için WhatsApp beta 2.24.9.22 güncellemesi ile ortaya çıkan özellik, yakınlardaki kişilerle dosya paylaşmak için gerekli tüm izinlerin listeleyecek. Kullanıcılar bu bölüme doğrudan uygulama ayarlarından kolay erişim bulacak ve böylece belirli dosyaları yakındaki cihazlara aktarma süreci iyileştirilecek.

Bu özellik sayesinde, diğer kullanıcılar da ancak aynı ekranı WhatsApp uygulamasında açıp, cihazlarının tespit edilip bağlanmasına izin verdikleri takdirde kullanabilecek.

Kullanıcılar yakındaki diğer kişiler tarafından görülüp görülmemek konusunda tam kontrole sahip olacak, böylece gizlilik ve güvenlik sağlanacak. Son olarak uygulama veri bağlantısını kullanmayacağından, kullanıcılardan uygulamaya yerel ağlarındaki cihazları algılaması ve bunlara bağlanması için izin vermeleri istenecek.