Tekstil sektörünün kalbi Gaziantep’te atacak

15–17 Ekim 2025 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenecek olan Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı (GTM 2025), 18 ülkeden 228 katılımcı firma ile sektörün kalbini Gaziantep’te attıracak.

Haber Merkezi
Türkiye’nin tekstil üretim üssü olan Gaziantep, 15 yıl aradan sonra ilk kez bu çapta bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Fuar, yalnızca şehir ekonomisine milyonlarca Euro katkı sağlamasıyla değil, aynı zamanda uluslararası iş birliklerinin doğacağı, ihracatın artacağı ve yenilikçi çözümlerin tartışılacağı bir platform olmasıyla öne çıkıyor.

Verimlilikten ihracata: Şehre milyonluk katkı

Gaziantep, halıdan ipliğe, nonwoven’dan dokumaya kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip. Türkiye’nin tekstil ihracatında başı çeken şehir, GTM 2025 ile birlikte uluslararası pazarlarda gücünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Fuara katılacak firmaların iş birlikleri sayesinde yeni yatırımların önü açılacak, şehir ekonomisine doğrudan ve dolaylı milyonluk katkılar sağlanacak. Ayrıca, fuar süresince düzenlenecek panellerde, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm başlıkları masaya yatırılacak.

Dünya devleri Gaziantep’te

GTM 2025, dünyanın önde gelen tekstil makine üreticilerini Gaziantep’te bir araya getiriyor. Katılımcılar arasında:

- RIETER (Almanya)

- Saurer (İsviçre)

- Itema (İtalya)

- Vandewiele (Belçika)

-Dilo (Almanya)

gibi dünya devi markalar bulunuyor. Yerli üreticilerin yanı sıra, Çin ve Hindistan merkezli üreticiler de fuarda yer alarak daralan küresel tekstil piyasasına uygun, fiyat/performans odaklı çözümlerini sergileyecek.

Bu katılım, Gaziantep’in yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Yenilikçi çözümler ve teknoloji şovları

GTM 2025, yalnızca makine sergileri değil; aynı zamanda teknoloji lansmanları, inovatif çözümler ve Ar-Ge odaklı yeniliklerin tanıtıldığı bir platform olacak. Boya,örgü,iplik, nonwoven, dokuma ve halı üretimine yönelik en güncel teknolojiler, fuar ziyaretçileriyle buluşacak.

Katılımcı firmalar, özellikle enerji verimliliği, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim konularında geliştirdikleri yeni nesil makineleri ilk kez Gaziantep’te tanıtacak.

Bölgesel ve küresel buluşma noktası

Fuara yalnızca Türkiye’den değil; Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Avrupa’dan yoğun ziyaretçi katılımı bekleniyor. Başta Mısır, İran, Özbekistan olmak üzere bölgedeki tekstil üretim merkezlerinden satın almacı ve yatırımcıların fuarda yer alması, Gaziantep’in uluslararası ticaret ağındaki rolünü güçlendirecek.

Organizasyonun önemi

GTM 2025 – Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı;

- Gaziantep’in sanayi kimliğini uluslararası pazarlarda güçlendirecek,
- Türkiye’nin tekstil ihracatına ivme kazandıracak,
- Yeni yatırımların, iş birliklerinin ve ticari anlaşmaların önünü açacak
stratejik bir etkinlik olarak konumlanıyor.

Etkinlik bilgileri

Yer: Ortadoğu Fuar Merkezi, Gaziantep
Tarih: 15–17 Ekim 2025
Katılımcılar: 15 Ülke – 228 Firma
Sektörler: Boya,Örgü, İplik, Dokuma, Nonwoven, Halı, Teknik Tekstiller

